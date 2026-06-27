À quelques jours de la reprise du groupe de Ian Cathro, le staff professionnel de l’ASSE est désormais au complet pour aborder cette saison 2026/2027.

L’ASSE lance officiellement l’ère Ian Cathro. À quelques jours de la reprise de l’entraînement, le club stéphanois a annoncé l’arrivée de trois nouveaux membres au sein du staff de l’équipe professionnelle. Un signal fort envoyé par les Verts avant une saison où l’objectif sera clair : retrouver la Ligue 1.

Cathro n’arrive pas seul à l’ASSE

Le nouvel entraîneur écossais ne sera donc pas seul dans le Forez. Comme attendu, il est accompagné de Bryant Lazaro, son fidèle adjoint à Estoril. L’Américain de 38 ans, passé notamment par l’Espagne et la Norvège, possède l’avantage de parler couramment français, un atout précieux pour faciliter son intégration et celle du nouveau staff.

L’ASSE a également officialisé la nomination de David Le Moël comme entraîneur adjoint. Âgé de 34 ans, il sera plus particulièrement chargé de l’analyse vidéo. Lui aussi arrive d’Estoril, où il travaillait avec Ian Cathro, après une longue expérience de quinze ans à Valence, en Espagne.

Mangala sera bien là !

Le nom le plus marquant de ce nouveau staff reste toutefois celui d’Eliaquim Mangala. Ancien international français et ancien joueur de l’ASSE en 2022, le défenseur met un terme à sa carrière professionnelle pour entamer une nouvelle aventure sur le banc stéphanois. Après avoir évolué sous les ordres de Cathro à Estoril, il retrouve son ancien entraîneur et apportera son expérience du très haut niveau au groupe des Verts. Avec ces trois arrivées, l’ASSE affiche une véritable continuité autour de son nouvel entraîneur.

Ian Cathro pourra s’appuyer sur un staff qu’il connaît parfaitement, un choix qui doit permettre aux Stéphanois de gagner du temps dans la mise en place de leurs méthodes avant une saison de Ligue 2 particulièrement exigeante. Autre signe fort envoyé par les dirigeants de Kilmer Sports : l’ASSE mise sur un encadrement moderne, mêlant expertise tactique, analyse vidéo et expérience du haut niveau. De quoi offrir à Ian Cathro toutes les armes pour lancer au mieux son projet dans le Forez.