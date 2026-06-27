Nouvel entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage lorgne le même défenseur central que le Stade Rennais au mercato estival.

Le mercato de Charlie Cresswell prend une dimension européenne. Révélé comme l’un des défenseurs les plus fiables de Ligue 1 avec Toulouse, l’Anglais de 23 ans est désormais au centre d’une bataille qui dépasse largement les frontières françaises. Entre le Stade Rennais et plusieurs clubs anglais, son profil attire une concurrence de plus en plus dense.

Sage veut Cresswell à Palace

Selon Jeunes Footeux, Pierre Sage, récemment nommé à Crystal Palace après son passage remarqué au RC Lens, aurait fait du défenseur sa priorité pour renforcer l’arrière-garde londonienne. Un choix stratégique, notamment dans un contexte où Maxence Lacroix pourrait quitter le club, obligeant les dirigeants à anticiper un remplacement de haut niveau. Le nom de Cresswell n’est pourtant pas nouveau dans les radars de la Ligue 1. L’OM avait déjà exploré la piste lors du mercato hivernal, sans parvenir à concrétiser. Aujourd’hui, c’est le Stade Rennais de Franck Haise qui pousse également sur le dossier, conscient de la nécessité de renforcer un secteur défensif parfois irrégulier.

Toulouse fait grimper les enchères

Mais Toulouse ne compte pas brader son joueur puisque le club aurait déjà repoussé plusieurs offres, dont une proposition estimée à environ 23 millions d’euros. La direction toulousaine fixerait désormais la barre autour de 30 millions d’euros, un montant qui pourrait faire de Cresswell la plus grosse vente de l’histoire du club. Arrivé en 2024 en provenance de Leeds pour environ 4,5 millions d’euros, le défenseur anglais s’est rapidement imposé comme un élément clé du système toulousain. Sa régularité, son impact physique et sa capacité à gérer les duels de haut niveau ont convaincu plusieurs recruteurs européens.

Une bonne liaison entre les deux clubs ?

Crystal Palace n’est d’ailleurs pas un acteur novice dans les négociations avec Toulouse, les deux clubs ayant déjà travaillé ensemble sur le dossier Jaydee Canvot pour 23 millions d’euros. Une relation qui pourrait faciliter les discussions, mais qui ne garantit en rien une issue rapide, tant la concurrence reste forte. Dans ce contexte, le mercato de Cresswell s’annonce long et disputé. Entre ambitions sportives, capacités financières et timing des offres, le défenseur de Toulouse est désormais au cœur d’un bras de fer européen qui pourrait durer jusqu’aux dernières semaines du marché.