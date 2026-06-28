Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

L’ASSE continue de préparer l’avenir et vient de faire signer Lucas Reynaud, buteur du Stade Brestois qui s’est engagé pour trois ans avec les Verts.

L’ASSE poursuit son travail de reconstruction. Si le mercato de l’équipe professionnelle reste très attendu, le club anticipe également les besoins de son groupe de National 3, fortement remanié cet été. Après les départs de Noa Delacroix, Samy Achour, Ewan Hornech, Jules Mouton, Elysée Ntambu et Karim Cissé, plusieurs places se sont libérées dans le secteur offensif. L’ASSE n’a pas tardé à réagir.

Reynaud trois ans à l’ASSE

Selon Peuple Vert, Lucas Reynaud va rejoindre le Centre sportif Robert-Herbin en provenance du Stade Brestois. Né en 2008, le jeune attaquant s’est engagé pour trois saisons en signant son premier contrat professionnel avec les Verts. Il devrait occuper un rôle majeur au sein de l’équipe réserve de Sylvain Gibert, dont l’objectif sera de réussir une saison plus sereine en National 3 après avoir longtemps lutté pour son maintien lors du précédent exercice.

Le recrutement de Lucas Reynaud s’inscrit dans une stratégie claire de l’ASSE : miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel afin de préparer l’avenir. L’attaquant sort d’une saison particulièrement convaincante avec les U19 Nationaux de Brest, où il a inscrit 16 buts. Il a également trouvé le chemin des filets avec la réserve brestoise en National 3, confirmant son efficacité face au but.

Une polyvalence qui a plu aux Verts

Son profil a convaincu les décideurs de l’ASSE. Reynaud est réputé pour son intelligence dans ses déplacements, sa capacité à combiner avec ses partenaires et son sens du but dans la surface de réparation. Véritable renard des surfaces, il est aussi capable de créer des différences balle au pied lorsqu’il prend la profondeur ou attaque les espaces. Polyvalent, le jeune joueur possède d’autres qualités intéressantes. Il maîtrise les coups de pied arrêtés, notamment les coups francs, et a déjà évolué au poste de milieu relayeur au cours de sa formation. Une polyvalence qui offre davantage de solutions au staff stéphanois dans son développement.

Lucas Reynaud viendra compléter un secteur offensif qui accueillera également Etienne Mendy, attendu en provenance de Diambars, tandis que Mehdy Lutin Zidee, récemment passé professionnel, représente lui aussi une solution d’avenir. Avec ces différents profils, l’ASSE confirme sa volonté de construire une réserve compétitive tout en préparant progressivement les talents susceptibles d’intégrer un jour le groupe professionnel.