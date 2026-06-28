Le coach du PSG Luis Enrique a directement contacté Maghnes Akliouche (AS Monaco, 24 ans) pour le recruter au mercato estival.

Le PSG est prêt à passer à l’offensive pour Maghnes Akliouche. Considéré comme l’une des grandes priorités de Luis Enrique pour renforcer son secteur offensif, le joueur de l’AS Monaco fait désormais l’objet d’une attention toute particulière de la part de l’entraîneur parisien.

Luis Enrique a appelé Akliouche en plein Mondial !

Selon PSG Community, Luis Enrique a récemment pris son téléphone pour échanger directement avec Maghnes Akliouche. Cet appel, intervenu pendant la Coupe du monde, témoigne de l’implication personnelle du technicien espagnol dans ce dossier. Le joueur, de son côté, nourrirait depuis plusieurs années l’ambition de rejoindre le PSG. De son côté, L’Équipe confirme le net rapprochement entre les différentes parties. Le contexte est d’ailleurs favorable à une accélération des discussions.

Avec un accord trouvé pour le départ de Gonçalo Ramos et un transfert de Lee Kang-in qui semble également se dessiner, Paris s’apprête à libérer de la place dans son secteur offensif, aussi bien sportivement que financièrement. En coulisses, les négociations se poursuivent entre le PSG, l’AS Monaco et l’entourage du joueur. Selon plusieurs indiscrétions, les échanges avancent positivement et une source proche du dossier assure même que « ça peut aller très vite ».

Monaco ne sera pas trop gourmand

Le contexte est bien différent de celui de l’été dernier. À l’époque, l’AS Monaco réclamait près de 70 millions d’euros pour laisser partir son ailier et s’était montré particulièrement ferme. Cette fois, la situation financière du club monégasque l’inciterait davantage à vendre, ce qui devrait permettre aux discussions d’avancer sur des bases plus réalistes. Autre élément favorable au PSG : les excellentes relations entretenues entre les dirigeants parisiens et monégasques.

Elles pourraient faciliter la recherche d’un compromis dans les prochains jours et éviter un long bras de fer sur le montant du transfert. Si l’opération venait à se concrétiser, Luis Enrique mettrait la main sur l’un des joueurs français les plus prometteurs de sa génération. Polyvalent, créatif et capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, Maghnes Akliouche correspond parfaitement au profil recherché par le technicien espagnol pour poursuivre le renouvellement de son effectif. Après plusieurs semaines de discussions, le dossier semble désormais entrer dans sa phase la plus importante.