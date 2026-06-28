Pronostic Pays-Bas – Maroc : un nouvel exploit des Marocains en Coupe du monde ?

Voici l’analyse complète du 16e de finale de Coupe du monde 2026 entre les Pays-Bas et le Maroc, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Premiers du groupe F avec deux victoires et un match nul, les Pays-Bas ont réussi une très belle phase de groupes. Le Maroc a lui aussi fait forte impression en terminant deuxième du groupe C derrière le Brésil. Les Néerlandais et les Marocains se retrouvent dans la nuit de lundi à mardi (3h) pour un 16e de finale très attendu de la Coupe du monde 2026, avec une place en huitièmes de finale à la clé.

Coupe du monde 2026 – Pays-Bas vs Maroc

Mardi 30 juin 2026 · 3h · estadio BBVA

Pays-Bas : une attaque en pleine confiance

Les Pays-Bas ont montré beaucoup de qualités offensives depuis le début du tournoi. Après un nul frustrant contre le Japon, les hommes de Ronald Koeman ont parfaitement réagi en déroulant face à la Suède puis contre la Tunisie. Leur puissance offensive, leur capacité à se projeter vite et leur efficacité dans les trente derniers mètres en font l’une des sélections les plus séduisantes de cette phase de groupes.

Les Oranje devront toutefois se méfier. Le Maroc est une équipe difficile à manœuvrer, capable de défendre bas, de presser fort par séquences et de se montrer redoutable en transition. Pour éviter le piège, les Néerlandais devront garder leur sérieux défensif et ne pas laisser trop d’espaces aux attaquants marocains.

Maroc : confirmer son statut

Le Maroc n’a pas volé sa qualification. Tombés dans un groupe relevé avec le Brésil, les Lions de l’Atlas ont su obtenir les résultats nécessaires pour poursuivre leur aventure. Leur victoire contre l’Écosse (1-0), puis leur succès face à Haïti (4-2), leur ont permis de prendre la deuxième place du groupe C et de se présenter avec ambition face aux Pays-Bas.

Cette sélection marocaine possède de l’expérience, de la discipline et plusieurs joueurs capables de faire la différence sur une action. Face à une équipe néerlandaise favorite, les Marocains devraient chercher à rester compacts avant de profiter des espaces en contre. Pour espérer rejoindre les huitièmes de finale, il faudra toutefois réussir un match presque parfait dans les deux surfaces.

Les confrontations entre les deux nations

Les Pays-Bas et le Maroc se sont déjà affrontés à plusieurs reprises, mais leurs duels restent assez rares à ce niveau de compétition.

Sur les confrontations recensées :

Pays-Bas : 2 victoires

Maroc : 1 victoire

Matchs nuls : 0

Les Oranje gardent donc un léger avantage historique, même si le Maroc a déjà prouvé qu’il pouvait poser de gros problèmes aux grandes nations européennes.

Les compos probables

La compo probable des Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo.

Absent : Aucun.

La compo probable du Maroc : Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Cody Gakpo (Pays-Bas) : L’attaquant néerlandais est l’un des principaux artisans du très bon parcours des Oranje depuis le début de la compétition. Percutant sur son côté, efficace devant le but et toujours dangereux dans les grands espaces, le joueur de Liverpool sera une nouvelle fois l’une des principales menaces pour la défense marocaine. Dans un match à élimination directe, sa capacité à faire des différences individuelles pourrait s’avérer décisive.

Ismael Saibari (Maroc) : Le milieu offensif des Lions de l’Atlas réalise un début de Mondial exceptionnel. Buteur lors des trois matchs de la phase de groupes, il est devenu le premier joueur africain à trouver le chemin des filets lors de chacune des trois rencontres de poule d’une même Coupe du monde. En pleine confiance, le joueur de 25 ans sera l’une des principales armes du Maroc pour tenter de faire tomber les Pays-Bas.

Les tendances des cotes : avantage Pays-Bas

Issue Cote Victoire des Pays-Bas 2,37 Match nul 3,40 Victoire du Maroc 3,85

Les bookmakers donnent un avantage aux Pays-Bas, sans pour autant écarter totalement le Maroc. La cote néerlandaise confirme le statut de favori des Oranje, portés par une phase de groupes plus convaincante sur le plan offensif. Mais la cote marocaine reste suffisamment basse pour montrer que les Lions de l’Atlas sont pris au sérieux, notamment grâce à leur expérience des grands rendez-vous.

Nos pronostics pour Pays-Bas – Maroc

Qualification des Pays-Bas : Les Oranje semblent mieux armés offensivement et arrivent avec davantage de certitudes après leur très belle phase de groupes. Face à un Maroc accrocheur, leur profondeur de banc et leur efficacité peuvent faire la différence.

Les deux équipes marquent : Les Pays-Bas ont inscrit dix buts en trois matchs, mais ils ont aussi concédé des occasions, notamment contre le Japon. Le Maroc possède assez de talent offensif pour profiter d’un espace ou d’une transition rapide.

Score possible

2-1 pour les Pays-Bas : Le Maroc a les moyens de gêner les Néerlandais et de rendre cette rencontre très disputée. Mais les Oranje affichent une dynamique offensive supérieure depuis le début du tournoi. Dans un match ouvert par séquences, les Pays-Bas pourraient faire la différence grâce à leur puissance collective et rejoindre les huitièmes de finale.