Revue de presse Coupe du Monde 2026 : Dembélé agacé, Messi a encore frappé, le tableau complet des 16es de finale

Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du dimanche 28 juin 2026.

Toutes les affiches des 16es de finale connues

La Coupe du monde entre dans sa phase décisive ce dimanche avec le coup d’envoi des 16es de finale. Toutes les affiches sont désormais connues.

Afrique du Sud – Canada : dimanche 28 juin à 21h sur beIN Sports 1 et M6

Brésil – Japon : lundi 29 juin à 19h sur beIN Sports 1 et M6

Allemagne – Paraguay : lundi 29 juin à 22h30 sur beIN Sports 1 et M6

Pays-Bas – Maroc : mardi 30 juin à 3h sur beIN Sports 1

Côte d’Ivoire – Norvège : mardi 30 juin à 19h sur beIN Sports 1 et M6

France – Suède : mardi 30 juin à 23h sur beIN Sports 1 et M6

Mexique – Équateur : mercredi 1er juillet à 3h sur beIN Sports 1

Angleterre – RD Congo : mercredi 1er juillet à 18h sur beIN Sports 1 et M6

Belgique – Sénégal : mercredi 1er juillet à 22h sur beIN Sports 1

Etats-Unis – Bosnie-Hezégovine : jeudi 2 juillet à 2h sur beIN Sports 1

Espagne – Autriche : jeudi 2 juillet à 21h sur beIN Sports 1 et M6

Portugal – Croatie : vendredi 3 juillet à 1h sur beIN Sports 1

Suisse – Algérie : vendredi 3 juillet à 5h sur beIN Sports 1

Australie – Égypte : vendredi 3 juillet à 20h sur beIN Sports 1 et M6

Argentine – Cap-Vert : samedi 4 juillet à 0h sur beIN Sports 1 et M6

Colombie – Ghana : samedi 4 juillet à 3h30 sur beIN Sports 1

Équipe de France : Dembélé agacé après la Norvège

Après son triplé face à la Norvège (4-1), Ousmane Dembélé est apparu irrité face à la presse. Selon L’Équipe, le Ballon d’Or n’a pas vraiment apprécié les doutes autour de son niveau de jeu, une constante cette saison. « Il ne faut pas voir derrière cette attitude de la rancœur chez l’homme de 29 ans, mais plutôt un jeu avec le monde extérieur et une manière de rappeler quel joueur il est. Les critiques n’ont jamais entaché sa bonhomie au sein du groupe », glisse Loïc Tanzi.

Équipe de France : Thuram touché, Cherki brillant

Au lendemain de leur large victoire contre la Norvège (4-1), les Bleus ont effectué une séance d’entraînement allégée à Waltham sous les ordres de Didier Deschamps, de retour après les obsèques de sa mère. Cinq joueurs, Dembélé, Doué, Olise, Lacroix et Saliba, se sont limités à un footing, tandis que le reste du groupe a participé à des exercices techniques puis à une opposition en petit comité. L’équipe menée par Rayan Cherki s’est imposée 9-6, le milieu offensif se distinguant avec un triplé et une grande implication. Deschamps a également pris le temps d’échanger individuellement avec Maxence Lacroix et Warren Zaïre-Emery. De leur côté, Marcus Thuram, touché au mollet, et N’Golo Kanté sont restés en salle, comme le rapporte L’Équipe.

L’Angleterre, la Croatie et le Ghana de Boakye (ASSE) qualifiés

Déjà qualifiée avant cette troisième journée, l’Angleterre a assuré la première place du groupe L en s’imposant 2-0 face au Panama. Malgré une nette domination en première période, les Three Lions ont dû attendre la seconde mi-temps pour faire la différence grâce à Jude Bellingham (62e), puis Harry Kane (67e), auteur de son troisième but dans le tournoi. Solides jusqu’au bout, les hommes de Thomas Tuchel terminent en tête du groupe avec 7 points. Dans l’autre rencontre, la Croatie a battu le Ghana de Boakye (l’attaquant de l’ASSE n’est pas entré en jeu) 2-1. Après l’ouverture du score de Petar Sučić, les Ghanéens ont égalisé par Derrick Luckassen avant que Nikola Vlašić n’offre la victoire aux Croates en fin de match. La Croatie se qualifie ainsi pour les seizièmes de finale avec 6 points, tandis que le Ghana (4 points) doit attendre le classement des meilleurs troisièmes. Le Panama est éliminé sans avoir inscrit le moindre point.

La RD Congo retourne l’Ouzbékistan et affrontera l’Angleterre en 16es

La République démocratique du Congo s’est imposée 3-1 face à l’Ouzbékistan dans une rencontre longtemps disputée et décisive pour la qualification. L’Ouzbékistan avait bien entamé le match et ouvert le score par Eldor Shomurodov (10e), après avoir déjà vu un but refusé en tout début de rencontre. Les Congolais ont ensuite tenté de réagir, mais ils ont manqué d’efficacité malgré plusieurs occasions de Wissa, Mbuku et Mbemba. En seconde période, la RD Congo a haussé le rythme et a obtenu un penalty transformé par Yoane Wissa (67e), ce qui a relancé complètement la rencontre. Le match a ensuite basculé : Fiston Mayele a donné l’avantage aux Congolais à la 80e sur une action confuse, avant que Wissa n’inscrive un doublé dans le temps additionnel (90+1). Grâce à cette victoire, la RDC a renversé la situation et s’est qualifiée pour les seizièmes de finale, où elle devra affronter l’Angleterre. De son côté, l’Ouzbékistan est éliminé.

Algérie – Autriche (3-3) : les Algériens passent, la fête à Marseille

Qualifiée en 16es de finale après son match nul spectaculaire contre l’Autriche (3-3), l’Algérie a bien fêté ça. A Marseille, plusieurs Algériens ont célébré cette qualification sur le Vieux Port, certains se jetant même dans l’eau !

Argentine – Jordanie (3-1) : Messi a encore frappé

Remplaçant au coup d’envoi lors de la victoire de l’Argentine contre la Jordanie (3-1), ce samedi, Lionel Messi a encore marqué, sur coup franc, après son entrée en jeu. Le capitaine de l’Albiceleste compte désormais 19 buts au Mondial, record personnel amélioré. Il devient aussi le premier joueur de l’histoire à inscrire un but lors de sept matches consécutifs en Coupe du monde. Et bientôt huit avec le seizième de finale de l’Argentine face au Cap-Vert, invité surprise de la phase éliminatoire, dans la nuit de vendredi à samedi (3 heures) ?