PSG Mercato : Fabrizio Romano rapproche encore un peu plus Akliouche de Paris !

Le PSG est désormais en pole position pour recruter Maghnes Akliouche cet été.

Le mercato estival s’agite déjà du côté du PSG. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club parisien a désormais une longueur d’avance dans le dossier Maghnes Akliouche, milieu offensif de l’AS Monaco, très courtisé en Europe.

Selon le spécialiste du marché des transferts, le PSG a intensifié ses contacts ces derniers jours afin de devancer la concurrence, notamment celle de plusieurs clubs de Premier League également intéressés par le joueur. Les discussions avec l’entourage du joueur et avec l’AS Monaco seraient en cours, avec une volonté claire de Paris de finaliser rapidement l’opération. De son côté, Akliouche a déjà donné son accord au club.

Un départ de Monaco de plus en plus probable

Âgé de 24 ans, Maghnes Akliouche sort d’une saison convaincante avec l’AS Monaco, confirmant son statut de talent majeur de Ligue 1. Sous contrat avec le club de la Principauté jusqu’en 2028, le joueur pourrait toutefois quitter le Rocher dès cet été, Monaco étant désormais ouvert à une vente en cas d’offre satisfaisante.

Plusieurs sources confirment que le club monégasque s’attend à recevoir des offres dans les prochaines semaines, avec une valorisation estimée entre 50 et 60 millions d’euros.

Le PSG en avance sur la concurrence anglaise

Le PSG ne serait pas seul sur le dossier. Des clubs de Premier League suivent également la situation de près, sans toutefois avoir pris l’avantage pour le moment. Paris aurait déjà pris une position stratégique en amont, notamment grâce à des échanges avancés autour du projet sportif proposé au joueur.

Le club de la capitale voit en Akliouche un profil idéal pour renforcer son secteur offensif, notamment sur les ailes ou dans un rôle de créateur afin de venir compenser le départ de Lee Kang-in.

Une décision après la compétition internationale

Toujours engagé avec l’équipe de France dans le cadre de la Coupe du monde 2026, Maghnes Akliouche reste concentré sur ses performances internationales. Le joueur n’a pas souhaité commenter son avenir publiquement, rappelant que son objectif reste la compétition en cours.

Une fois celle-ci terminée, les négociations pourraient entrer dans une phase décisive.