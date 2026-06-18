PSG Mercato : Maghnes Akliouche refroidit Paris en pleine Coupe du Monde

Maghnes Akliouche, révélation de l’AS Monaco et international français, a tenu à clarifier son état d’esprit concernant son avenir, alors que le PSG suit de près sa progression.

Maghnes Akliouche continue de faire parler de lui, autant pour ses performances avec l’AS Monaco que pour les rumeurs de mercato qui l’entourent. Régulièrement cité parmi les profils suivis par le PSG, le milieu offensif de 23 ans préfère temporiser.

En conférence de presse ce jeudi soir avec l’équipe de France, le joueur formé en Île-de-France a été clair : « Je comprends que la question du PSG vienne mais je suis concentré sur la Coupe du monde, on va rester focus sur la compétition ».

Révélé avec Monaco, Akliouche s’est imposé comme un élément offensif majeur grâce à sa créativité et sa régularité. Ses performances lui ont également ouvert les portes de l’équipe de France. Sa progression rapide attire logiquement les convoitises, notamment en Europe, où plusieurs clubs surveillent son évolution.

Un discours tourné vers le Mondial

Interrogé sur son avenir et l’intérêt supposé du PSG, Akliouche adopte donc une posture prudente et mature : pas question de se disperser. Son objectif affiché reste clair, s’imposer durablement en sélection et préparer au mieux les prochaines échéances internationales. Il pourrait même être titulaire contre l’Irak lundi.

Cette concentration sur le très haut niveau s’inscrit dans une dynamique déjà visible depuis ses débuts professionnels : montée en puissance en Ligue 1, impact croissant en Ligue des champions et premières responsabilités en équipe de France.

Si son avenir à court terme s’écrira loin de Monaco, son profil continue d’attirer l’attention de plusieurs grands clubs européens. Mais pour l’instant, Akliouche refuse de se projeter trop loin, préférant laisser parler le terrain.