RC Lens Mercato : un taulier de Ligue 1 comme remplaçant idéal de Sangaré ?

Annoncé sur le départ de Toulouse, le milieu Cristian Casseres attire l’attention en Ligue 1, et le RC Lens est logiquement cité parmi les prétendants potentiels.

Le RC Lens pourrait bien avoir un rôle à jouer dans le dossier Cristian Casseres. Le milieu de terrain international vénézuélien du Toulouse FC est au cœur des convoitises en Europe, alors que plusieurs clubs de Ligue 1 et de Premier League ont déjà pris des renseignements sur sa situation.

Sous contrat avec le TFC jusqu’en 2027, le joueur de 26 ans arrive néanmoins dans une zone charnière : il ne lui reste plus qu’un an de contrat, ce qui pousse Toulouse à envisager une vente dès cet été afin d’éviter un départ libre à moyen terme.

Dans ce contexte, le RC Lens pourrait bien figurer parmi les clubs intéressés. Le club artésien, toujours à l’affût de profils capables d’apporter intensité et volume dans l’entrejeu, resterait fidèle à sa stratégie en misant sur ce profil, similaire à un Mamadou Sangaré selon les données de Data Scout, même s’il pourrait venir compenser le départ libre d’Adrien Thomasson.

Un joueur trop cher pour Lens ?

En effet, selon Les Violets.com, trois clubs de Ligue 1 seraient déjà sur le coup, dont des formations susceptibles de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. En parallèle, deux clubs de Premier League ont également entamé des démarches pour étudier la faisabilité d’un transfert. Le Genoa reste également intéressé, confirmant l’attractivité grandissante du joueur sur le marché européen.

Auteur d’une saison pleine avec Toulouse (33 matchs, 2 buts et 4 passes décisives), Casseres a vu sa cote grimper ces derniers mois. Les dirigeants toulousains avaient déjà repoussé des offres importantes lors du précédent mercato, et pourraient réclamer une somme supérieure à 10 millions d’euros en cas de vente cet été. Reste à savoir si Lens pourrait s’aligner…