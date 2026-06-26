RC Lens : Mamadou Sangaré envoie un message clair pour son avenir !

Alors que son avenir pourrait forcément susciter des interrogations après une première saison réussie au RC Lens, Mamadou Sangaré a choisi une manière très particulière de rappeler son attachement au club Sang et Or. Le milieu malien, qui fête ses 24 ans ce vendredi, a partagé un message qui n’est pas passé inaperçu auprès des supporters lensois.

Un anniversaire et un mariage avec le RC Lens dans le cœur

Né le 26 juin 2002 à Bamako, Mamadou Sangaré célèbre aujourd’hui ses 24 ans. Mais cette journée était également marquée par un autre grand événement dans sa vie : son mariage.

Sur les réseaux sociaux, le joueur a publié une photo avec sa compagne, accompagnée d’un détail qui a immédiatement retenu l’attention. Un petit blason du RC Lens apparaissait sur sa poitrine, avec cette phrase très claire : « Un mariage oui, mais jamais trop loin de toi RC Lens. »

Un clin d’œil fort qui devrait forcément plaire au peuple lensois.

Sangaré a conquis Bollaert dès sa première saison

Pour sa première saison sous le maillot lensois, Mamadou Sangaré s’est rapidement imposé comme un élément précieux dans l’entrejeu. Son activité, sa capacité à récupérer des ballons, sa technique et sa vision du jeu ont séduit les supporters du Racing.

International malien à 16 reprises, le milieu de terrain a également attiré les regards au-delà de la Ligue 1. Sa saison n’est pas passée inaperçue en Europe, ce qui pourrait alimenter certaines rumeurs autour de son avenir.

Un message qui vaut plus qu’une déclaration

Sans annoncer quoi que ce soit officiellement, Mamadou Sangaré a envoyé un signal très fort. À un moment où le mercato commence à s’agiter et où son nom pourrait attirer plusieurs clubs, le Malien a tenu à afficher publiquement son lien avec le RC Lens.

De quoi rassurer les supporters Sang et Or : malgré les sollicitations possibles, Sangaré semble aujourd’hui profondément attaché au Racing.