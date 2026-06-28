Stade Rennais Mercato : le retour de Terrier s’annonce… mais dans un autre club de Ligue 1

Une simple story Instagram de Martin Terrier a suffi à enflammer les supporters du Stade Rennais. Mais dans le même temps, Mohamed Toubache-Ter a remis en avant deux anciennes informations qui pourraient bien doucher les espoirs bretons.

Le moindre geste de Martin Terrier est scruté par les supporters du Stade Rennais. Et ce samedi, l’attaquant du Bayer Leverkusen a de nouveau fait parler de lui. Sur son compte Instagram, l’ancien Rennais a partagé en story une célébration de but sous le maillot rouge et noir, avant de supprimer. Une publication qui intervient alors que son nom revient régulièrement dans les discussions autour du mercato estival et qui n’a pas tardé à faire naître de nombreuses spéculations sur un éventuel retour en Bretagne.

Il faut dire que Martin Terrier reste particulièrement attaché au Stade Rennais, où il a laissé une excellente image avant son départ vers le Bayer Leverkusen à l’été 2024. Son passage en Bretagne, marqué par ses performances et son état d’esprit, continue de faire de lui l’un des joueurs les plus appréciés des supporters.

Mohamed Toubache-Ter relance ses révélations

Mais alors que cette story a alimenté les fantasmes des supporters rennais, Mohamed Toubache-Ter a lui aussi envoyé un message… bien moins encourageant. L’insider mercato a en effet reposté deux de ses publications datant de février et de mars derniers.

La première, publiée le 10 mars, indiquait :

« Ça s’active pour Martin Terrier… ça avance des pions pour l’été prochain. Officiellement, le club allemand dit compter sur son attaquant. »

Puis il a également remis en avant son information du 3 février :

« Lille a tenté de faire revenir Martin Terrier mais en vain. L’attaquant du Bayer 04 Leverkusen a tout fait pour que ce deal se réalise… le club allemand n’a pas voulu en entendre parler. »

Un retour à Lille plutôt que Rennes ?

Ce double repost n’a sans doute rien d’anodin. En remettant ces messages en avant au moment où la story de Terrier fait le buzz, Mohamed Toubache-Ter semble rappeler que le dossier reste extrêmement compliqué.

Si Martin Terrier nourrit toujours un attachement évident pour Rennes, comme en témoigne régulièrement sa communication sur les réseaux sociaux, il se pourrait bien que l’attaquant privilégie Lille, son club formateur, en cas de retour en Ligue 1.

Pour les amoureux du Stade Rennais, le cœur dit oui… mais les signaux envoyés ces dernières heures invitent plutôt à la prudence.