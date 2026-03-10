Stade Rennais Mercato : Martin Terrier vers un grand retour cet été ?

Leader offensif du Stade Rennais durant son passage entre 2020 et 2024, Martin Terrier pourrait-il revenir en Bretagne dès cet été ?

Le nom de Martin Terrier refait surface autour du Stade Rennais. Sur X, l’insider Mohamed Toubache-Ter évoque une situation qui pourrait évoluer dans les prochains mois. Selon lui, « ça s’active » déjà autour de l’ancien attaquant rennais en vue du mercato estival, même si son club actuel assure officiellement compter sur lui.

Des discussions qui commencent à se dessiner

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, Mohamed Toubache-Ter explique que des « pions avancent pour l’été prochain ». Le journaliste spécialisé dans les coulisses du mercato laisse entendre que l’avenir de Martin Terrier pourrait redevenir un sujet d’actualité lors de la prochaine fenêtre de transferts. Il en a donc fallu peu pour enflammer les supporters rennais, qui espèrent évidemment un grand retour d’un joueur qui a marqué le club.

Pour l’instant, la position officielle du club allemand reste toutefois très claire : le joueur fait toujours partie des plans de l’effectif. Arrivé en Bundesliga à l’été 2024, l’attaquant français est actuellement sous contrat avec le Bayer Leverkusen, où il a signé un bail jusqu’en 2029 après son transfert depuis Rennes pour 25 millions d’euros.

Terrier, un ancien cadre du Stade Rennais

Avant de rejoindre l’Allemagne, Martin Terrier avait marqué l’histoire récente du club breton. Entre 2020 et 2024, l’attaquant formé au LOSC et passé par l’OL avait disputé 141 matches avec Rennes pour 51 buts inscrits, devenant l’un des leaders offensifs de l’équipe.

Ses performances, notamment lors de la saison 2021-2022 où il avait inscrit 21 buts en Ligue 1, avaient fortement contribué à la qualification régulière du club pour les compétitions européennes.

Une aventure allemande perturbée par une grave blessure

Depuis son arrivée au Bayer Leverkusen, le parcours de Terrier n’a pas été un long fleuve tranquille. En janvier 2025, l’attaquant français a subi une grave blessure au tendon d’Achille qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, freinant son intégration dans le collectif allemand.

Malgré ce coup d’arrêt, le joueur de 29 ans a progressivement retrouvé du temps de jeu cette saison et continue de tenter de s’imposer dans l’effectif de la formation allemande (5 buts en 20 matchs cette saison).

Un retour à Rennes possible ?

Pour l’instant, rien n’indique qu’un transfert soit proche d’être conclu. Les informations évoquent surtout des mouvements en coulisses et des pistes qui pourraient se préciser à l’approche du mercato estival.

Mais l’idée d’un retour de Martin Terrier au Stade Rennais pourrait séduire une partie des supporters bretons, tant l’attaquant avait laissé une forte empreinte lors de son passage au Roazhon Park. Le LOSC pourrait également être une option, car pour rappel, le club nordiste avait tenté de faire revenir Terrier l’hiver dernier, mais le Bayer n’a rien voulu savoir, tandis que l’attaquant était très chaud…

La question reste donc ouverte : l’été prochain marquera-t-il le début d’un second chapitre entre Terrier et Rennes, ou l’attaquant poursuivra-t-il son aventure en Bundesliga ? Le dossier pourrait en tout cas rapidement s’animer dans les semaines à venir.