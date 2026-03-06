À peine arrivé sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise doit déjà se pencher sur le mercato estival avec un premier dossier chaud à gérer.

Deux matches, deux victoires. Franck Haise réalise des débuts rêvés sur le banc du Stade Rennais même si tout n’est évidemment pas parfait. Il ne faudrait pas non plus que le mercato complique ses plans. Selon Media Foot, un premier dossier commende pourtant à agiter le club breton : Djaoui Cissé.

Après une saison 2024-2025 prometteuse en Ligue 1, Djaoui Cissé a progressivement gagné du terrain dans l’effectif du Stade Rennais. Utilisé ces derniers mois par Habib Beye, le milieu de terrain de 22 ans a montré qu’il pouvait enfin franchir un cap au plus haut niveau. Désormais, l’avenir de Cissé se retrouve entre les mains d’Haise, qui doit encore trancher sur le rôle qu’il souhaite lui donner dans son projet. Mais pendant que Rennes réfléchit, plusieurs clubs européens passent déjà à l’action.

La Bundesliga surveille Cissé

La Bundesliga est particulièrement attentive à son évolution. Deux clubs allemands surveillent de près le dossier. Le premier n’est autre que Eintracht Francfort, réputé pour son recrutement ciblé en Ligue 1 ces dernières saisons. Le second est encore plus ambitieux : Bayer Leverkusen, qui continue de piocher régulièrement dans le championnat français. Le club allemand connaît d’ailleurs très bien la filière rennaise. Plusieurs anciens joueurs du Stade Rennais FC y sont passés, comme Martin Terrier ou Loïc Badé, preuve que la passerelle entre les deux clubs fonctionne régulièrement.

Mais l’Allemagne n’est pas seule sur le coup. En Angleterre, Leeds United s’est également renseigné sur la situation du joueur en vue du prochain mercato. Une concurrence européenne qui pourrait rapidement faire grimper la valeur du milieu rennais. Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2030, Djaoui Cissé reste pour l’instant concentré sur la fin de saison. Du côté du club breton, aucune décision définitive n’a été prise concernant un éventuel transfert. Haise, lui, préfère attendre le printemps pour dresser un bilan complet.