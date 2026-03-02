Stade Rennais : terrible coup dur et gros casse-tête en vue pour Franck Haise !

Franck Haise devra composer sans Jérémy Jacquet pour cette fin de saison au Stade Rennais…

Le Stade Rennais vient d’encaisser un coup dur ce lundi. Franck Haise devra terminer la saison sans l’un de ses éléments défensifs les plus prometteurs : Jérémy Jacquet. Victime d’une luxation sérieuse de l’épaule gauche le 7 février dernier face au RC Lens (3-1), le défenseur de 20 ans va finalement subir une intervention chirurgicale. Une décision lourde de conséquences.

Jacquet ne devrait plus rejouer avec le Stade Rennais

Depuis sa blessure, Jacquet suivait un protocole conservateur. Soins intensifs. Réathlétisation.

Travail spécifique pour éviter l’opération. Mais selon Ouest-France, les douleurs persistantes n’ont pas disparu. Les examens réalisés ces derniers jours ont conduit le staff médical et le joueur à trancher : l’opération est désormais inévitable.

Plusieurs semaines d’absence

Cette intervention devrait éloigner Jérémy Jacquet des terrains pour plusieurs semaines. À ce stade, un retour avant la fin de saison apparaît très compromis. Un coup dur sportif pour Rennes. Un coup dur personnel pour le joueur et pour son coach aussi.

Franck Haise face à un casse-tête

Franck Haise perd un défenseur en pleine progression. Jacquet s’était imposé comme une solution fiable dans la rotation rennaise. Son absence oblige désormais le coach breton à revoir ses plans dans une période décisive. Car le Stade Rennais est engagé dans la course aux places européennes.L’histoire prend une autre dimension avec le contexte du mercato. Jérémy Jacquet doit rejoindre Liverpool cet été dans le cadre d’un transfert estimé à plus de 70 millions d’euros. Une opération majeure pour Rennes. Si l’intervention chirurgicale est jugée nécessaire, elle vise aussi à sécuriser l’avenir du joueur. Une luxation mal soignée peut fragiliser durablement l’épaule. À long terme, le choix de l’opération est logique. Mais à court terme, le timing est cruel. Le Stade Rennais ne peut pas se permettre de ralentir. La lutte pour l’Europe est intense. Pour le joueur, l’objectif est désormais clair : se soigner pleinement et préparer son départ vers Liverpool dans les meilleures conditions.