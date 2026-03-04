Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La direction nationale de l’arbitrage a désigné Romain Lissorgue (34 ans) pour officier lors de Nice-Rennes dimanche. Un sifflet qui ne réussit pas du tout au SRFC.

Dimanche à 17h15, le Stade Rennais FC se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice avec une ambition claire : enchaîner une quatrième victoire consécutive et consolider sa place dans le haut du tableau.

Depuis son arrivée, Franck Haise a redonné un souffle à une équipe en perte de repères. Pour lui, ce sera déjà le troisième match sur le banc rennais. Le premier succès de la série, face au Paris Saint-Germain (3-1), avait été obtenu sous la houlette de Sébastien Tambouret, en intérim, après le renvoi d’Habib Beye.

Retour explosif à l’Allianz Riviera

Ce déplacement à l’Allianz Riviera aura une saveur particulière pour Haise. L’entraîneur rennais était sur le banc niçois en première partie de saison. Son aventure sur la Côte d’Azur s’est achevée dans un climat délétère : élimination précoce et série noire en Coupe d’Europe, résultats irréguliers en championnat, tensions avec une partie du vestiaire et relations fraîches avec la direction.

Autant dire que l’accueil pourrait être glacial. Les supporters des Aiglons n’ont pas oublié la fin de parcours chaotique et des sifflets nourris sont attendus à son entrée sur la pelouse.

Un duel déséquilibré sur le papier

Sportivement, l’affiche semble pencher en faveur des Bretons. Rennes pointe à une solide 6e place, en pleine dynamique positive, tandis que Nice stagne au 15e rang et reste sur quatre matches sans victoire.

Mais ce genre de confrontation piège peut vite basculer. Les Niçois jouent gros dans la course au maintien et l’orgueil peut transcender une équipe en difficulté, surtout face à un ancien coach.

Romain Lissorgue, le mauvais souvenir

Un autre élément alimente les discussions en Bretagne : la désignation de Romain Lissorgue au sifflet. La Direction nationale de l’arbitrage (DNA) n’a pas fait que des heureux en confiant ce match à l’arbitre de 34 ans.

La saison passée, sous sa direction, le Stade Rennais a perdu ses trois rencontres :

0-2 à domicile contre le Toulouse FC

Élimination en Coupe de France à ESTAC Troyes (0-1)

Nouvelle défaite au Roazhon Park face au Lille OSC (0-2)

Un bilan qui lui vaut déjà, chez certains supporters, l’étiquette peu flatteuse de “chat noir”.

Une dynamique à inverser

Pourtant, les débuts entre Rennes et Lissorgue avaient été positifs : succès 3-2 à Stade de Reims en 2021-22, puis victoire 3-1 contre Clermont Foot 63 en 2023-24. La série noire est donc relativement récente.

Aux Rennais de faire mentir les statistiques et de prouver que l’arbitrage ne sera qu’un détail. En cas de succès, ils conforteraient leur excellente dynamique et offriraient surtout à Franck Haise une revanche symbolique sur son ancien club.

Dans une fin de saison où chaque point comptera pour l’Europe comme pour le maintien, ce Nice–Rennes s’annonce bien plus électrique qu’il n’y paraît.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)