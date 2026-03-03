Titulaire indiscutable aux yeux de Philippe Montanier, Kevin Pedro (20 ans) suscite déjà la convoitise de plusieurs clubs de Ligue 1 en vue du prochain. Mercato.

La nouvelle sensation vient du Forez. À seulement 20 ans, Kévin Pedro s’impose comme la révélation défensive de la saison à l’ASSE. Titulaire indiscutable aux yeux de Philippe Montanier, le jeune polyvalent attire déjà les regards insistants de plusieurs cadors de Ligue 1.

Lille, Rennes… et Strasbourg à l’affût

Selon Jeunes Footeux, le LOSC, le Stade Rennais et le RC Strasbourg ont tous coché le nom de Pedro sur leurs tablettes en vue du prochain mercato estival. Trois formations ambitieuses, prêtes à investir sur un profil jeune et déjà performant. Capable d’évoluer en défense centrale comme au poste d’arrière droit, l’international U19 français monte en puissance à grande vitesse. Son ancrage côté droit impressionne : puissance, lecture du jeu, maturité dans les duels. Montanier ne s’y trompe pas, il en a fait un élément clé de son système.

De la National 3 à titulaire en Ligue 2

La progression est fulgurante. En début de saison, Pedro évoluait encore en National 3. Quelques mois plus tard, il est pleinement intégré au groupe professionnel et enchaîne les titularisations en Ligue 2. La signature de son premier contrat professionnel en janvier, qui le lie aux Verts jusqu’en 2030, a sécurisé son avenir immédiat. Une décision stratégique qui permet à l’ASSE de l’utiliser sans crainte d’un départ libre à court terme. Mais ses performances changent la donne. Match après match, sa cote grimpe. Et avec elle, l’intérêt des prétendants.

Kilmer prêt à résister ?

Du côté de l’ASSE, le message est clair : pas question de brader un joueur aussi prometteur. Il faudra un très gros chèque pour convaincre les dirigeants foréziens de céder leur pépite. Et un élément pourrait tout bouleverser : la montée en Ligue 1. En cas d’accession, il y a fort à parier que le club voudra conserver Pedro au moins une saison supplémentaire pour bâtir autour de lui. Le LOSC et le Stade Rennais sont prévenus. Pour arracher la révélation de Montanier, il faudra sortir l’artillerie lourde.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2