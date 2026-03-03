Porté par des buts rapides de Kandet Diawara et Tawfik Bentayeb en début de seconde période, Troyes a survolté le match sur la pelouse d’Amiens (2-0). Après une première période délicate et sous pression, l’ESTAC s’offre une victoire capitale pour s’installer en tête de la Ligue 2, deux points devant l’ASSE.

Troyes a repris la tête de la Ligue 2 à l’ASSE aux forceps. Mais que ce fut dur pour l’ESTAC ! Hier soir, la tension a été palpable dès le coup d’envoi. Amiens, accroché à sa survie en bas de tableau, a pris les devants en multipliant les occasions nettes. Nordine Kandil et Samuel Ntamack ont tour à tour fait trembler l’arrière-garde troyenne, mais sans réussite (17e, 23e, 41e). En panne d’inspiration, les hommes de Stéphane Dumont ont beaucoup souffert et sont rentrés aux vestiaires avec soulagement sur ce score vierge.

Deux éclairs en seconde période font basculer le match

Tout change dès la reprise. Profitant d’une relance mal maîtrisée d’Amiens, Kandet Diawara surgit à la 52e minute, armant du gauche une frappe enroulée imparable qui libère Troyes. Moins de dix minutes plus tard, c’est Bentayeb qui punit les Picards. Lancé côté gauche par Martin Adeline, le meilleur buteur du championnat inscrit déjà son 13e but de la saison. Surpris, Amiens est sonné et ne reviendra plus, même si Hamache a failli réduire la marque dans un temps additionnel bouillant. Pour imaginer la mentalité des Amiénois, on peut retrouver Ilyes Hamache sur ses ambitions avec Amiens SC.

En l’espace de neuf minutes, Troyes a plié le match et doublé Saint-Étienne au classement. L’ESTAC retrouve la première place avec deux longueurs d’avance. Une opération idéale au cœur du sprint final. À l’inverse, Amiens reste bloqué à la 16e position, toujours barragiste, et voit la menace de la relégation se rapprocher. Le prochain déplacement à Boulogne s’annonce comme un véritable tournant pour les Picards, dos au mur.

L’ASSE doit se méfier du Red Star

Bentayeb confirme son statut de serial-buteur avec un 13e pion en Ligue 2. Diawara, à l’inverse, débloque son compteur après seulement 4 matchs depuis son arrivée. Amiens cherchera à repartir dès vendredi pour ne pas voir la zone rouge devenir fatale. Pour consulter la dynamique des deux équipes au classement, il suffit de jeter un coup d’œil au classement général.

Pour sa part, l’ASSE a donc chuté derrière Troyes pour deux petits points et accueillera le Red Star à Geoffroy-Guichard (samedi, 20h) dans la peau du chasseur. Philippe Montanier devra se méfier du club audonien.

car si les Verts ont décroché à Pau leur 7e succès de la saison hors de leurs bases, l’ASSE est la 2e meilleure équipe à l’extérieur… derrière le Red Star (24). Les Stéphanois en comptent 23.