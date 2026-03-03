Revue de presse : Rennes a trouvé le successeur de Jacquet, Clauss voit plus loin que Nice, Lens très bien armé à Lyon

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Le Stade Rennais a trouvé le remplaçant de Jérémy Jacquet en MLS

Avec le départ programmé de Jérémy Jacquet vers Liverpool, officialisé début février pour un montant avoisinant les 70 M€, le Stade Rennais s’est mis en quête d’un nouveau défenseur central. Et selon Jeunes Footeux, le SRFC s’est tourné vers la MLS et Manu Duah. Âgé de 20 ans et sous contrat jusqu’en 2027 avec San Diego FC, le défenseur ghanéen, premier choix de l’histoire de la franchise lors du MLS SuperDraft 2025, a déjà disputé une quinzaine de rencontres de saison régulière. Il figure dans le classement MLS « 22 Under 22 », qui distingue les meilleurs espoirs du championnat.

OGC Nice : Clauss rêve du Mondial avec les Bleus

Interrogé au micro de Canal+ au sujet de la Coupe du Monde, Jonathan Clauss n’a pas caché ses ambitions : « Bien sûr j’y crois. A partir du moment où j’ai remis mes objectifs en tête et ma tête à l’endroit, je postule. Tous les week-ends, j’ai ça en tête. On a beau dire que je joue le maintien, mais c’est très difficile aussi. Il faut montrer du caractère et ça fait aussi partie du job. »

Jonathan Clauss à la Coupe du Monde 2026 ? Le défenseur de l'@ogcnice y croit 🦅



Découvrez l'entretien avec Jonathan Clauss dès 19H30 dans le Canal Football Club 📺

RC Lens : Sage bien armé à Lyon

Auteur d’un match nul de belle facture vendredi à Strasbourg (1-1), le RC Lens a inscrit son 10e but sur corner en Ligue 1 cette saison, plus que n’importe quelle autre équipe de l’élite. Les hommes de Pierre Sage ont inscrit 22% de leurs buts sur cette phase de jeu. Une bonne nouvelle avant de se rendre à Lyon, jeudi, en quarts de finale de la Coupe de France (21h).

10 – Lens a marqué son 10e but sur corner en Ligue 1 cette saison, plus que n'importe quelle autre équipe de l'élite.



Les hommes de Pierre Sage ont inscrit 22% de leurs buts sur cette phase de jeu.



Spécialistes.

L’OGC Nice fracasse les arbitres de Ligue 1

Battu sur le terrain du Paris FC dimanche en Championnat (1-0), l’OGC Nice a publié lundi un communiqué cinglant sur les décisions arbitrales pour dénoncer les erreurs qu’il a identifiées: « penalty sifflé pour une main légère face à Brest, décision inversée par le VAR face à Monaco, contact non sanctionné face à l’OL, nouveau penalty concédé à Lorient, puis fautes similaires non sifflées et sanctions pour simulation face au Paris FC ». Et le Gym d’ajouter : « L’OGC Nice respecte l’arbitrage et la difficulté de sa mission. Mais le respect ne peut être à sens unique ». « Cette succession d’actions soulève des interrogations », peste Maurice Cohen, vice-président délégué de l’OGCN. Avant de questionner: « Comment expliquer une telle variation d’interprétation en si peu de temps? Comment demander à nos joueurs d’adapter leur comportement lorsque la lecture des mêmes faits de jeu évolue d’une journée à l’autre? Les images existent. Elles sont objectives. Elles méritent une analyse cohérente ». Les Aiglons pointent aussi le traitement réservé « depuis ses débuts au plus haut niveau » à « Kaïl Boudache », qu’ils croient « faire l’objet d’une suspicion récurrente » des arbitres. Préservé contre le Paris FC, Nice Matin croit par ailleurs savoir que Dante devrait retrouver le onze demain soir à Lorient. Comme attendu Yéhvann Diouf gardera les cages.

RC Strasbourg : turnover attendu contre Reims

Pour son quart de finale de Coupe de France contre le Stade de Reims, Gary O’Neil devrait renouveler un effectif qui a paru émoussé contre le RC Lens (1-1, vendredi). « On utilisera tout le monde, l’équipe va évoluer, a-t-il promis au RC Strasbourg. J’espère qu’on pourra faire un peu plus tourner, mardi. » Sebastian Nanasi, Gessime Yassine, très intéressants en sortie du banc à Marseille (2-2, le 14 février), Lucas Hogsberg ou encore Maxi Oyedele devraient bénéficier d’un temps de jeu plus important que lors des derniers matches. Absents vendredi, Ben Chilwell, Samuel Amo-Ameyaw et David Datro Fofana sont opérationnels au contraire d’Aaron Anselmino, qui est de nouveau touché aux ischios. « C’est une équipe de niveau Ligue 1, a prévenu O’Neil, qui a regardé douze matches des Rémois en trois jours. Elle mérite le respect. Ils vont sûrement jouer plus bas et fermer le jeu davantage que les gros de L1 que nous avons affrontés dernièrement. Mais on est très concentrés, on est prêts. On a une opportunité unique d’atteindre le dernier carré. La Coupe de France, c’est très important. »

Paris FC : Klopp sur la sellette chez Red Bull ?

Directeur du football de Red Bull depuis janvier 2025, Jürgen Klopp est en grand danger après un bilan beaucoup moins satisfaisant qu’attendu au Paris FC. Certaines choses lui sont reprochées dans cette nouvelle mission. Parmi les griefs à son encontre, l’absence de choix déterminants dans la nomination du nouvel entraîneur. Comme l’indique L’Équipe dans son papier du jour, il n’a pas été impliqué dans l’arrivée d’Antoine Kombouaré alors que son réseau aurait dû permettre l’arrivée d’un Marco Rose ou d’un Adi Hütter.

Tudor (Tottenham) accuse encore les arbitres de Premier League !

Ce week-end, Tottenham s’est incliné à Fulham. 16e avec 29 points, Tottenham ne compte plus que 4 points d’avance sur West Ham, premier relégable. L’ancien coach de l’OM Igor Tudor a accusé l’attaquant de Fulham Raul Jimenez ds’avoir triché sur le premier but de Fulham, inscrit après 8 minutes. Jimenez avait les deux mains dans le dos de Radu Dragusin alors que les deux joueurs se disputaient le ballon lors de l’action qui a mené à l’ouverture du score de Wilson. « Bien sûr qu’il y a faute sur le premier but, a pesté Tudor. Je pense que neuf personnes sur dix diront que c’était une faute, car c’était tellement évident. La semaine dernière, lors de notre match contre Arsenal, il s’est passé la même chose, dans une situation juste avant que nous encaissions un but. Là, Raul Jimenez ne pensait pas au ballon, il pensait à comment tricher. Il a donc triché en poussant et ils ont marqué le but. C’est de la triche ! » Enervé, Tudor !

"He was thinking how to cheat." 😳



Igor Tudor was not happy with Fulham's opening goal 😬



Should it have been ruled out? 🤔

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France