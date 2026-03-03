Pierre Sage, qui en dira plus sur le groupe du RC Lens avant d’affronter avec l’OL jeudi en quart de finale de Coupe de France, a reçu plusieurs bonnes nouvelles.

Le timing est parfait. À deux jours du quart de finale de Coupe de France face à l’OL (21h), le RC Lens voit les voyants passer au vert.

Les louanges qui font du bien

Il y a d’abord le regard extérieur. Et pas n’importe lequel. Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots après le solide match nul à Strasbourg ce vendredi en Ligue 1 (1-1) : « Au-delà du résultat face au RCSA, Lens a probablement livré un de ses meilleurs matchs de 2026. Avec 4 points de retard, j’ai l’impression qu’ils ne vont plus pouvoir jouer le titre, mais leur extraordinaire saison ne connaît pas d’accrocs », a-t-il analysé sur RMC Sport. Un constat fort. Car si le nul décroché à la Meinau ne permet pas de combler l’écart en tête de la L1, le contenu a impressionné. Intensité, maîtrise collective, solidité défensive : Lens continue d’afficher un visage cohérent au moment d’entrer dans le money time.

🔴🟡@DanielRiolo encense les Lensois: "Au-delà du résultat face au RCSA, Lens a probablement livré un de ses meilleurs matchs de 2026. Avec 4 points de retard, j'ai l'impression qu'ils ne vont plus pouvoir jouer le titre, mais leur extraordinaire saison ne connaît pas d'accrocs" pic.twitter.com/eMnpVbwOSM — After Foot RMC (@AfterRMC) March 2, 2026

Des chiffres qui parlent pour Lens

Et ce n’est pas tout. L’histoire récente entre l’OL et le RC Lens penche clairement côté artésien. Lyon va retrouver le Racing pour la première fois en Coupe de France depuis le 4 janvier 2015, en 32es de finale. Ce soir-là, à Bollaert, les Lyonnais s’étaient imposés 3-2. Mais depuis, la tendance s’est inversée. L’Olympique Lyonnais a perdu ses deux dernières réceptions contre Lens en compétition officielle. Mieux encore : le club sang et or s’est imposé à neuf reprises à Lyon dans son histoire, dont quatre victoires depuis 2014. Avant cette période faste, Lens ne comptait que deux succès en quarante ans sur la pelouse lyonnaise.

L'@OL va rencontrer le @RCLens pour la 1ère fois depuis le 4 janvier 2015 en 32es de finale (Lens 2-3 Lyon).



L'@OL a perdu ses 2 dernières réceptions contre le club artésien en compétition officielle. — Stats Foot (@Statsdufoot) February 5, 2026

Les planètes sont alignées

Autre détail qui compte : les Lensois reviennent d’un match solide à Strasbourg… là même où l’OL avait chuté la semaine précédente. Un petit clin d’œil statistique qui nourrit la confiance. Pierre Sage en dira davantage sur l’état de son groupe dans les prochaines heures. Mais sportivement, la dynamique est là. Les certitudes aussi. Face à un OL imprévisible, le RC Lens avance avec des arguments concrets : une saison maîtrisée, une régularité impressionnante et un historique récent favorable. Jeudi, la Coupe offrira son verdict. Mais une chose est sûre : le Racing arrive à Lyon avec bien plus que de l’espoir.

Le #RCLens a gagné 9 fois à Lyon dans son histoire, dont 4 fois depuis… 2014. Avant, il n'y avait eu que 2 succès en 40 ans. — Laurent Mazure (@Laurentmazure) March 2, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France