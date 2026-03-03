RC Lens : une statistique complètement folle relance les rêves de titre pour les Sang et Or

Toujours bien engagé dans la course au titre, le RC Lens accuse tout de même 4 points de retard sur le PSG à 10 journées de la fin en Ligue 1. Un écart pas insurmontable, surtout que les Sang et Or recevront le club de la capitale en avril pour un énorme choc à Bollaert, qui pourrait bien être décisif.

En attendant, le RCL a encore beaucoup de matchs à jouer : Lyon en Coupe de France, puis Metz, Lorient, Angers et enfin le LOSC dans le derby. Il faudra prendre le plus de points possibles pour se donner le droit de rêver, surtout que le RC Lens a l’occasion de faire un joli clin d’œil à son passé douloureux.

Une folle statistique qui fait revivre un dur souvenir

En effet, comme le rapporte le compte X Stats Foot à travers une folle statistique, le dernier club ayant échoué à être champion après avoir compté au moins autant d’avance sur le 2e à 10 journées de la fin d’une saison en Ligue 1 n’est autre que… Lens en 2001-2002, qui comptait alors 6 points d’avance sur l’OL. Tous les Lensois ont encore en mémoire le traumatisme de la défaite 3-1 à Gerland le 4 mai 2002, un match qui les a privés du titre. Et si c’était le destin de Lens, qui pourrait cette fois être le héros de l’histoire ?

Stats Foot rajoute également que la dernière équipe ayant été championne après avoir compté au moins 4 points de retard sur le leader à 10 journées de la fin d’une saison en Ligue 1 est l’OL en 2002-2003, qui accusait 6 points de retard sur l’OM. De quoi donner bien des espoirs au RC Lens, qui devra quand même espérer des faux pas du PSG en cette fin de saison. Un rêve pas impossible, surtout avec la Ligue des Champions en parallèle. Le prochain match des Parisiens en Ligue 1 sera contre l’AS Monaco, une équipe qui leur a posé bien des problèmes cette saison, en championnat et en LDC. Alors, peut-être…