RC Lens : un éventuel sacre en Ligue 1 fait déjà polémique, les supporters se déchirent !

Dans un contexte où le PSG domine outrageusement la Ligue 1 depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011, une déclaration d’Éric Di Meco sur RMC a mis le feu aux poudres. L’ancien joueur de l’OM et consultant a affirmé : « Si le RC Lens est champion en Ligue 1, ce sera le plus bel exploit depuis l’ère qatarie ! » Cette phrase, a provoqué une vague de réactions parmi les internautes.

Après des intervalles de 5, 4 puis potentiellement 5 ans, un nouveau challenger pourrait briser l’hégémonie parisienne. Cette image illustre parfaitement l’exceptionnalité de ces victoires dans une ère où le PSG, boosté par des budgets colossaux, a remporté la majorité des titres. Montpellier en 2012 a été le premier à défier les nouveaux riches parisiens, Monaco en 2017 a impressionné avec 95 points et une demi-finale de Ligue des Champions, tandis que Lille en 2021 a su exploiter une saison atypique post-Covid. Aujourd’hui, en février 2026, le RC Lens, club historique du Nord mais aux moyens plus modestes, semble en position de force pour rééditer l’exploit. Di Meco, en soulignant le « plus bel exploit », met l’accent sur le budget limité de Lens comparé aux mastodontes, et sur leur gestion exemplaire sans coupe d’Europe à gérer cette saison.

La déclaration de Di Meco a provoqué une grosse polémique au sein de la communauté football sur X (anciennement Twitter). Si certains saluent la perspective d’un titre lensois comme un vent de fraîcheur, d’autres défendent farouchement les exploits précédents, arguant que Monaco ou Montpellier restent inégalés. Voici un aperçu des réactions les plus marquantes, classées par thématiques :

Ceux qui soutiennent Di Meco et voient Lens comme l’ultime exploit

Plusieurs utilisateurs mettent en avant les contraintes budgétaires de Lens, qui rendraient un titre encore plus méritoire. Par exemple, @MarcCDC souligne : « Il faut arrêter de mettre Montpellier en 2012 dans cette liste. Les qataris sont arrivés en cours de saison et la seule star c’était Pastore. Rien à voir avec les moyens mis ensuite ! ». De même, Philippe Doucet, journaliste, appuie : « Économiquement, pas de doute ! Monaco 2017 et Lille 2021 étaient des équipes « survitaminees »…. Pas le RC Lens 2025/26 qui, au contraire, est revenu à la réalité économique depuis 18 mois ! ». @matx62, fan lensois, renchérit : « Franchement, oui, Montpellier c’est pas très loin, quand même. Mais c’était vraiment le début du projet qatari, donc rien à voir avec ce PSG. Monaco, des moyens largement supérieurs à nous. Lille, plus de moyens que nous également. »

Les défenseurs de Monaco 2017 : « L’exploit total, en France et en Europe »

Une grande partie des réactions plébiscite l’AS Monaco de 2017 comme l’exploit suprême. @rygo92 argue : « Monaco, largement, qui combine un nombre de points impressionnants en L1 avec un parcours exceptionnel en LDC (+ finale CDL et 1/2 finale CDF). Ils ont tout joué à fond. C’est plus facile quand t’as pas la CE à gérer à côté. C’est la plus belle équipe adverse de l’époque QSI. » @AllPanAme ajoute : « Non franchement le Monaco champion avec 95 pts, ils étaient vraiment boosté. Surtout l’éclosion du petit Mbappé. » @Dolv98 est catégorique : « Monaco a marché sur la France mais aussi sur l’Europe ! Aucune comparaison possible. » Et @KMunegu_ insiste : « Monaco champion avec 95 points tout en ayant joué en même temps la ldc jusqu’au demi finale et une finale de CDL. En quoi Lens serait un plus beau champion que nous alors que 2017 la lutte Monaco PSG et même Nice pendant un moment était incroyable. »

Montpellier 2012 et Lille 2021 : Les oubliés du débat ?

D’autres internautes rappellent que Montpellier reste l’exploit originel. @toto_olympien30 affirme : « Non , Montpellier restera le plus grand exploit bien devant Lens. » @lepetitnem9192 questionne : « Et Montpellier ce n’était pas un bel exploit ? Je ne sous-estime absolument pas la perf de Lens. » @rcarbonnier78 ajoute une touche émotionnelle : « Montpellier ca reste au-dessus. C’était leur premier titre, même si c’était pas encore le grand PSG ils avaient beaucoup plus de moyens, puis sur le plan émotionnel c’est la belle histoire familiale avec les Nicollin. » Lille n’est pas en reste, avec @BaptBghn qui ironise : « Mdrrr et on parle du LOSC 2021 ouuu ?. »

Cette déclaration de Di Meco et les réactions qu’elle suscite illustrent parfaitement la passion qui anime les fans de Ligue 1. Dans une ligue souvent critiquée pour son manque de suspense dû à la domination du PSG, l’idée d’un outsider comme Lens venant bousculer l’ordre établi ravive l’espoir d’un championnat plus compétitif. Que Di Meco ait raison ou non, une chose est sûre : si les Sang et Or décrochent le titre en mai 2026, cela marquerait les esprits et enrichirait l’histoire du football hexagonal.