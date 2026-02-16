PSG : Dugarry valide le coup de gueule de Dembélé, Rothen et lui voient le RC Lens champion de France !

Il a été question de la lutte entre le PSG et le RC Lens ce lundi soir sur RMC. Et le débat a été plutôt animé…

Le RC Lens a repris les commandes de la Ligue 1 ce week-end en allant atomiser le Paris FC (5-0) après la défaite du PSG à Rennes (1-3). Et selon Eric Di Meco, le RCL est peut-être en route pour un exploit XXL. « Si les Lensois sont champions de France, ce sera un exploit. Le plus beau de la Ligue 1 depuis l’ère qatarie », estime-t-il.

Luis Enrique agacé par les propos de Dembélé au PSG, ça interpelle Dugarry

« Le PSG est moins exceptionnel que la saison dernière, ils sont sur courant alternatif trop souvent. Je ne suis pas certain qu’ils seront champions de France », a quant à lui glissé Jérôme Rothen. Quant à Christophe Dugarry, il est allé encore plus loin… « Je pensais que le PSG se remettrait en marche et que Lens craquerait, mais finalement il n’y a pas de raison ça craque. Ce sera compliqué pour Paris jusqu’à la fin de la saison ». Et à l’ancien marseillais d’ajouter… « Tout ne va pas bien au PSG depuis plusieurs semaines. Si la sortie de Dembélé a agacé Luis Enrique, c’est peut-être parce qu’il y a un fond de vérité. » L’ambiance ne serait donc plus au beau fixe chez les champions d’Europe ? A suivre…