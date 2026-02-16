À LA UNE DU 16 FéV 2026
[22:00]FC Nantes : Le Havre donne une leçon de maintien aux Canaris, son coach met la pression
[21:40]Real Madrid : Camavinga fait son mea culpa et de grandes promesses
[21:20]ASSE Mercato : Paul Eymard explique pourquoi il a recalé l’Inter Milan et Manchester United
[20:50]AS Monaco – PSG : grosse inquiétude pour Ousmane Dembélé !
[20:30]PSG : Dugarry valide le coup de gueule de Dembélé, Rothen et lui voient le RC Lens champion de France !
[20:00]OM  : Di Meco charge Benatia et fracasse Longoria, Dugarry défend McCourt !
[19:30]OM, PSG : Di Meco reprend Dembélé de volée !
[19:00]OM Mercato : De Zerbi vers un rebond niveau Ligue des champions ?
[18:33]AS Monaco – PSG : Luis Enrique fait une drôle d’annonce sur ses gardiens
[18:00]ASSE : Montanier a mis fin à un choix hallucinant d’Eirik Horneland
PSG : Dugarry valide le coup de gueule de Dembélé, Rothen et lui voient le RC Lens champion de France !

Par Laurent Hess - 16 Fév 2026, 20:30
💬 Commenter
Il a été question de la lutte entre le PSG et le RC Lens ce lundi soir sur RMC. Et le débat a été plutôt animé…

Le RC Lens a repris les commandes de la Ligue 1 ce week-end en allant atomiser le Paris FC (5-0) après la défaite du PSG à Rennes (1-3). Et selon Eric Di Meco, le RCL est peut-être en route pour un exploit XXL. « Si les Lensois sont champions de France, ce sera un exploit. Le plus beau de la Ligue 1 depuis l’ère qatarie », estime-t-il.

Luis Enrique agacé par les propos de Dembélé au PSG, ça interpelle Dugarry

« Le PSG est moins exceptionnel que la saison dernière, ils sont sur courant alternatif trop souvent. Je ne suis pas certain qu’ils seront champions de France », a quant à lui glissé Jérôme Rothen. Quant à Christophe Dugarry, il est allé encore plus loin… « Je pensais que le PSG se remettrait en marche et que Lens craquerait, mais finalement il n’y a pas de raison ça craque. Ce sera compliqué pour Paris jusqu’à la fin de la saison ». Et à l’ancien marseillais d’ajouter… « Tout ne va pas bien au PSG depuis plusieurs semaines. Si la sortie de Dembélé a agacé Luis Enrique, c’est peut-être parce qu’il y a un fond de vérité. » L’ambiance ne serait donc plus au beau fixe chez les champions d’Europe ? A suivre…

