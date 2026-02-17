Après une prestation jugée alarmante sur la pelouse du Stade Rennais, Jérôme Rothen frappe fort. Sur les ondes, le consultant n’a pas mâché ses mots : pour lui, le PSG n’a aujourd’hui plus l’assurance d’un onzième titre de champion en raison de l’émergence du RC Lens.

Qui sera sacré champion de France à la mi-mai ? Le doute est permis après 22 journées de Ligue 1. À Rennes, les Parisiens avaient pourtant aligné leur équipe-type. Mais le PSG, plombé par un collectif amorphe et des individualités trop neutres, a coulé : défaite 3-1, score sévère mais révélateur. Rothen s’est notamment montré inquiet pour Achraf Hakimi, loin de ses standards habituels, tout comme plusieurs cadres du vestiaire parisien. Ce revers n’a pas seulement ouvert une brèche sur le plan comptable, il met aussi en lumière des failles profondes, alors que la pression grimpe sur la capitale.

Ce n’est pas la première fois que des anciens joueurs parisiens sonnent l’alarme. Mais cette fois, le message passe fort. L’incertitude plane désormais sur un groupe que l’on croyait solide, et qui a déjà connu d’autres tensions ces dernières années, à l’image de l’épisode lié aux plans évoqués par Neymar concernant son avenir.

Rothen alimente l’incertitude dans la course au titre

Le constat dressé par Rothen fait l’effet d’un électrochoc. L’ancien international français, qui s’est forgé une solide carrière au PSG avec 295 matchs et un titre de joueur décisif, n’est pas du genre à tirer la sonnette d’alarme sans raison. Son analyse se veut tranchante : l’écart se resserre entre les favoris, et Paris n’impressionne plus personne. Même des valeurs individuelles comme Hakimi semblent douter sur le terrain, ce qui nourrit l’idée d’un PSG friable au plus mauvais des moments.

Dans un vestiaire qui compte des talents majeurs, Rothen attendait autre chose, une vraie réaction de leaders. Mais le climat est à la tension : chaque contre-performance alimente les doutes, et paradoxalement, excite la concurrence.

Un classement resserré qui relance le suspense

Sur le plan sportif, le PSG n’est plus maître de son destin immédiat. L’équipe pointe maintenant à la deuxième place du classement, doublée par un RC Lens conquérant. Derrière, l’OL est en embuscade, tout près de Marseille qui complète un podium passionnant. Un simple faux pas et la hiérarchie peut être chamboulée, laissant planer une incertitude maximale pour les dernières journées.

Cette fébrilité parisienne ramène en mémoire d’autres contextes sous tension, notamment chez les cadres de l’effectif, souvent observés de près lors des grandes échéances. Les amateurs de Ligue 1 ne pouvaient rêver mieux : la lutte pour le titre est relancée et chaque journée promet désormais son lot de rebondissements. Dans ce contexte électrique, difficile de savoir si le club de la capitale saura inverser la tendance, alors que l’incertitude s’étend même à la situation de ses stars, à l’image de la trajectoire récente de Neymar, largement évoquée dans l’actualité.

À un tournant de la saison, jamais l’enjeu autour du titre n’a semblé aussi incertain. Pour Rothen et de nombreux observateurs, le suspense redevient total et la pression s’invite plus que jamais sur les pelouses françaises.