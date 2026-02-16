RC Lens : Pierre Sage face à un casse-tête qui sent bon le titre

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Leader de Ligue 1 avec un point d’avance sur le PSG, le RC Lens avance désormais avec la confiance des prétendants au sacre. La démonstration contre le Paris FC (5-0) a confirmé la puissance artésienne… mais elle a surtout posé un problème inattendu à Pierre Sage : comment choisir ses titulaires dans un secteur offensif en pleine ébullition ?

Une victoire qui change tout dans la course au titre

En écrasant le Paris FC, Lens a envoyé un message clair au championnat :

les Sang et Or ne sont plus de simples outsiders, mais de vrais candidats au titre.

Avec :

une attaque flamboyante,

une confiance maximale,

et un PSG désormais sous pression,

Le rêve devient crédible à Bollaert. Mais ce succès éclatant a aussi révélé une nouvelle réalité pour Pierre Sage : Son groupe déborde de solutions offensives.

Saint-Maximin frappe déjà fort

Arrivé récemment, Allan Saint-Maximin n’a pas mis longtemps à se signaler.

1 but et 1 passes décisive en deux matchs : l’ailier a immédiatement apporté :

vitesse,

percussion,

créativité dans les derniers mètres.

Une montée en puissance rapide qui pourrait rebattre les cartes… y compris pour les titulaires installés.

Wesley Saïd, la saison de la renaissance

Car en face, Wesley Saïd réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière :

10 buts et 2 passes décisives ,

, un doublé lors du dernier match,

une régularité enfin retrouvée après des années freinées par les blessures.

À 30 ans, l’attaquant lensois vit une véritable renaissance.

Difficile, dans ces conditions, de l’écarter du onze.

Résultat : Pierre Sage doit trancher entre forme actuelle et impact immédiat.

Rayan Fofana s’invite dans l’équation

Et comme si cela ne suffisait pas, Rayan Fofana monte lui aussi en puissance.

Son doublé express en fin de match contre le Paris FC confirme une chose :

Lens possède désormais trois armes offensives décisives.

De quoi offrir :

de la concurrence saine,

des solutions tactiques multiples,

et surtout une profondeur d’effectif essentielle dans le sprint final.

Le “bon problème” des équipes championnes

Avoir trop de talents offensifs à aligner… C’est souvent le luxe des équipes qui jouent le titre.

Pierre Sage se retrouve aujourd’hui face à un choix délicat, mais terriblement positif :

faire tourner sans perdre en efficacité.

Si Lens parvient à gérer cette abondance tout en conservant sa dynamique,

alors une question commence sérieusement à se poser en Ligue 1 : Et si ce casse-tête offensif était tout simplement le signe d’un futur champion ?