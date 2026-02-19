Selon une étude très sérieuse, le RC Lens aurait de très grandes chances d’être sacré champion de France en fin de saison devant le PSG.

Dans le Nord, l’enthousiasme est palpable et le Stade Bollaert vibre comme rarement. Après 22 journées de Ligue 1, le RC Lens est en passe de réaliser l’impensable cette saison : devenir champion de France devant le PSG. Les chiffres sont fous et sont formels selon Stats Foot : 52 points au compteur, et historiquement, les 11 équipes ayant atteint ce total à ce stade ont toutes été sacrées championnes. 100 % de réussite. Pas d’approximation, pas d’hypothèse : le RC Lens est sur la trajectoire du titre.

Une saison de rêve pour le RC Lens

S’il ne s’agit que de statistiques, ce qui est déjà énorme, il faut dire que sous la houlette de Pierre Sage, les Sang et Or affichent une régularité incroyable. Au RC Lens, chaque ligne fonctionne en parfaite harmonie. Le collectif lensois est rodé, mature et capable de se transcender dans les moments clés, même en infériorité numérique (100% de victoires). Au-delà des chiffres, ce n’est pas juste une question de points : c’est une question de mental.

Monaco, prochaine victime à Bollaert ?

Chaque victoire engrangée, chaque match remporté malgré les difficultés, renforce l’état d’esprit d’un groupe qui a appris à se battre ensemble. Le RC Lens ne se contente plus de suivre le rythme imposé par le PSG : il le devance, le met sous pression et impose sa loi sur le terrain. Pour les supporters, la saison prend des allures de rêve éveillé. Après des années à voir les autres dominer, à observer le PSG ou d’autres mastodontes lever le trophée, voilà le RC Lens au sommet, régulier, solide et irrésistible avec la réception de l’AS Monaco en ligne de mire à Bollaert ce samedi (17h).

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France