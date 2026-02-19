À LA UNE DU 19 FéV 2026
[13:55]Pronostic Brest – Marseille : Habib Beye peut-il réussir ses débuts sur le banc de l’OM ?
[13:30]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Laval
[13:19]ASSE – Laval : une toute nouvelle venue estampillée RC Lens lancée à Geoffroy-Guichard !
[13:12]RC Lens : Sage annonce la date du retour de Gradit et une pluie de bonnes nouvelles avant Monaco
[12:56]OM Mercato : les révélations de Matt O’Riley sur son passage à Marseille
[12:45]OM – INFO BUT! : après Longoria, un autre départ majeur se profile en haut lieu 
[12:22]FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez a fait son choix, le PSG peut trembler
[12:20]OM : les premières images de Beye à l’entraînement, une première bonne nouvelle tombe avant Brest ! 
[12:02]Une légende merengue voit en Mbappé un fossoyeur du Real Madrid
[11:45]FC Nantes : un proche de Waldemar Kita met un taquet à Franck Haise (Stade Rennais)
RC Lens : plus fort que l'IA, il annonce le RC Lens champion de France à 100% !

Par Bastien Aubert - 19 Fév 2026, 09:32
💬 Commenter
Florian Thauvin (RC Lens)
Selon une étude très sérieuse, le RC Lens aurait de très grandes chances d’être sacré champion de France en fin de saison devant le PSG. 

Dans le Nord, l’enthousiasme est palpable et le Stade Bollaert vibre comme rarement. Après 22 journées de Ligue 1, le RC Lens est en passe de réaliser l’impensable cette saison : devenir champion de France devant le PSG. Les chiffres sont fous et sont formels selon Stats Foot : 52 points au compteur, et historiquement, les 11 équipes ayant atteint ce total à ce stade ont toutes été sacrées championnes. 100 % de réussite. Pas d’approximation, pas d’hypothèse : le RC Lens est sur la trajectoire du titre.

Une saison de rêve pour le RC Lens

S’il ne s’agit que de statistiques, ce qui est déjà énorme, il faut dire que sous la houlette de Pierre Sage, les Sang et Or affichent une régularité incroyable. Au RC Lens, chaque ligne fonctionne en parfaite harmonie. Le collectif lensois est rodé, mature et capable de se transcender dans les moments clés, même en infériorité numérique (100% de victoires). Au-delà des chiffres, ce n’est pas juste une question de points : c’est une question de mental. 

Monaco, prochaine victime à Bollaert ?

Chaque victoire engrangée, chaque match remporté malgré les difficultés, renforce l’état d’esprit d’un groupe qui a appris à se battre ensemble. Le RC Lens ne se contente plus de suivre le rythme imposé par le PSG : il le devance, le met sous pression et impose sa loi sur le terrain. Pour les supporters, la saison prend des allures de rêve éveillé. Après des années à voir les autres dominer, à observer le PSG ou d’autres mastodontes lever le trophée, voilà le RC Lens au sommet, régulier, solide et irrésistible avec la réception de l’AS Monaco en ligne de mire à Bollaert ce samedi (17h).

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

