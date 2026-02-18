Revue de presse : pluie de bonnes nouvelles au RC Lens et à l’OGC Nice, premier coup dur pour Haise au Stade Rennais 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Lens : bonne nouvelle avant Monaco

En plus des incertitudes dans l’effectif de l’AS Monaco, le RC Lens a appris une bonne nouvelle avant le choc de la 23e journée ce samedi à Bollaert (17h). Willy Delajod a été désigné pour arbitrer la rencontre. L’officiel a dirigé 11 rencontres de Ligue 1 cette saison pour 29 cartons jaunes distribués et 3 cartons rouges, dont un direct. Il n’a dirigé qu’un seul match du RC Lens cette saison. C’était le 14 décembre dernier, à l’occasion d’une victoire 2-0 contre l’OGC Nice à domicile et des festivités de la Sainte-Barbe. Un match terminé sans accroc particulier.

OGC Nice : Jansson blessé mais…

La série de blessures se poursuit à l’OGC Nice : L’Équipe annonce qu’Isaak Jansson souffre d’une entorse à un genou et sera absent plusieurs semaines. Enfin une bonne nouvelle toutefois pour Claude Puel : Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem ont pu effectuer l’entraînement dans son intégralité ce mardi ! Ils pourraient figurer dans le groupe pour affronter le FC Lorient ce dimanche à l’Allianz Riviera (17h15).

LOSC : Létang a dit non pour Correia !

Selon Le Petit lillois, le LOSC a opposé une fin de non recevoir à Trabzonspor pour Félix Correia Le club turc souhaitait un prêt du milieu de terrain portugais durant les dernières heures du mercato hivernal.

Le Havre : Digard adoube Boufal

Libéré de son contrat le 5 janvier par l’Union Saint-Gilloise, Sofiane Boufal s’est engagé neuf jours plus tard avec Le Havre pour six mois. En manque de rythme, le Marocain de 32 ans n’avait connu aucune titularisation cette saison en quinze apparitions avec le champion de Belgique et il se refait la cerise sous les ordres de Didier Digard. « Le joueur, tout le monde le connaissait, détaille le coach du HAC dans L’Équipe. C’est l’état d’esprit avec lequel il est arrivé qui me plaît énormément et fait énormément de bien à l’équipe. Je suis persuadé qu’on va voir encore mieux d’ici la fin de saison. »

RC Strasbourg : Emegha encore absent face à l’OL

Emanuel Emegha, sera encore absent dimanche face à l’OL. Touché à la cuisse depuis fin novembre, l’attaquant du RC Strasbourg a rechuté et ne devrait pas rejouer avant avril. Un coup dur pour les Alsaciens quand on sait qu’il a inscrit 7 buts en seulement 11 matchs cette saison. Le RCSA garde tout de même des armes offensives, notamment avec Joaquin Panichelli, déjà auteur de 12 buts, qui sera lui bien présent après son penalty transformé samedi à Marseille dans le temps additionnel (2-2).

Stade Rennais : premier coup dur pour Haise ?

S’il n’a pas encore été nommé officiellement sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise est pressenti pour être sur le banc breton ce dimanche face à Auxerre (15h). Alors que sa signature est indépendante du dossier Habib Beye à l’OM, l’ancien coach du RC Lens pourrait face face à un premier coup dur nommé Gaël Angoula. L’officiel a été nommé pour arbitrer la rencontre en Bourgogne et présente un bilan de deux défaites lorsqu’il a dirigé le SRFC : un revers en 2023 à Lorient (2-1) et un autre en 2024… à Auxerre. Avec un score lourd : 0-4.

Stade Brestois : à Brest, on ironise sur la crise à l’OM !

Si le feuilleton sans fin à l’OM occupe quasiment tout l’espace médiatique depuis une bonne semaine, le prochain adversaire des Phocéens ne reste pas les bras croisés. Ainsi, Brest on Air a publié un tweet hilarant pour montrer que le Stade Brestois existait aussi : « L’OM n’a pas le monopole de la crise. Ça va mal à Brest également. Selon nos infos, Greg’ Pelleau se serait garé sur la place de Bruno Grougi ce matin à Kerlaurent. La situation est explosive. »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France