L’arrivée de Franck Haise sur le banc du Stade Rennais est programmée pour ce mercredi en Bretagne.

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre en Bretagne. Après des semaines agitées et la mise à l’écart d’Habib Beye, le Stade Rennais tient son nouvel entraîneur : Franck Haise. Mardi après-midi, devant la commission juridique de la LFP, L’Équipe assure que la non-conciliation entre le SRFC et Habib Beye n’a finalement eu aucune incidence sur la succession. Écarté le 9 février, Beye laisse place à un technicien expérimenté, qui avait déjà donné son accord depuis plusieurs jours. En rupture de banc depuis son départ de l’OGC Nice le 28 décembre, Haise n’a pas tardé à rebondir. Courtisé à plusieurs reprises ces dernières saisons par le club breton, il a cette fois franchi le pas. Un contrat court, jusqu’en juin 2027, avec une mission limpide : ramener Rennes en Coupe d’Europe après deux années d’absence.

Pouille, l’atout décisif

À douze journées de la fin, le Stade Rennais pointe à la 6e place de Ligue 1, à égalité de points avec Lille (5e). Le sprint final s’annonce intense.Si ce dossier s’est accéléré, c’est aussi grâce à un lien fort. Haise retrouve Arnaud Pouille, aujourd’hui président exécutif du Stade Rennais, qu’il avait côtoyé à Lens entre 2017 et 2024. Une proximité déterminante dans les discussions. Le technicien normand, qui fêtera ses 55 ans le 15 avril, connaît en outre parfaitement la maison rouge et noire. Il a travaillé au centre de formation rennais entre 2006 et 2012. Un atout supplémentaire dans un environnement qu’il maîtrise déjà.

Deux renforts dans ses valises

Haise ne débarque pas seul au Stade Rennais. Il sera accompagné de ses adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré, deux hommes de confiance qu’il a côtoyés au RC Lens puis à l’OGC Nice. Un staff resserré pour relancer une dynamique chahutée ces dernières semaines. Concernant les gardiens, la responsabilité sera désormais confiée à Hervé Sekli, déjà en poste et ancien collaborateur de Haise à Lens. En revanche, Olivier Sorin, en charge des gardiens et des coups de pied arrêtés depuis 2017, s’est vu notifier la fin de sa mission. En attendant l’arrivée d’Haise, on apprend également que les joueurs du Stade Rennais ont bénéficié de quelques jours de repos. Un premier cadeau bienvenu avant les présentations officielles.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/02 : Auxerre-Stade Rennais (23e journée de Ligue 1)

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)