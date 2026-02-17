Stade Rennais : une grosse nouvelle confirmée pour Haise et Beye… qui fait les affaires de l’OM

C’est confirmé : Franck Haise prendra les commandes du Stade Rennais ce mercredi, mettant fin à une attente fébrile. Un nouveau cycle s’ouvre pour le club breton, avec en ligne de mire un premier défi dès ce week-end face à l’AJ Auxerre.

Haise : une nomination qui secoue Rennes

La nouvelle a été confirmée par le journaliste Bryan Bellardant, libérant l’enthousiasme d’un peuple rennais impatient. Après un léger suspense dû à la situation de l’ex-entraîneur Habib Beye, Franck Haise sera officialisé ce mercredi au Stade Rennais pour écrire une page ambitieuse.

Premier challenge : tout commence contre Auxerre

Haise n’a pas de temps à perdre. Son premier test aura lieu très vite, avec la réception de l’AJ Auxerre. Ce match marquera officiellement ses premiers pas sur le banc rennais, avec la volonté d’imprimer une identité de jeu nouvelle, dynamique et attendue par toute une communauté. Rennes veut se rassurer, frapper fort d’entrée et installer la confiance dès ce rendez-vous symbolique.

Expérience et vision : les points forts de Haise

Célèbre pour avoir transformé le RC Lens en puissance de Ligue 1, Franck Haise apporte avec lui un mix savant d’audace tactique et de gestion humaine. Sa réputation s’est forgée sur une philosophie offensive vibrante et la capacité à faire éclore les jeunes talents. À Rennes, il arrive porté par l’espoir de bâtir un projet solide et ambitieux, capable de contrarier les ténors du championnat.

Un club, des supporters et l’Europe à l’horizon

Le bouillonnement est palpable, y compris sur les réseaux sociaux. Les ambitions renaissent, à l’image d’un public qui rêve à nouveau d’Europe sous la houlette de Haise. L’ADN du coach, tourné vers le spectacle et l’efficacité, donne de nouveaux repères à des Rouge et Noir désireux de vibrer chaque week-end et de s’inviter durablement dans la course aux places européennes.

Habib Beye part à l’OM, le projet Haise démarre

Le départ de Habib Beye, qui a dû passer par un accord entre la LFP et la direction rennaise, fait donc indirectement les affaires de l’OM, qui a la voie libre pour l’engager après le départ de De Zerbi. Haise incarne la promesse d’un management moderne, mêlant rigueur, passion et ambitions accrues. Le choc face à l’AJA a déjà valeur de test pour un Stade Rennais en quête de nouveaux frissons.