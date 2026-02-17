À LA UNE DU 17 FéV 2026
[13:30]OL Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir d’Endrick et de Fonseca ! 
[13:03]OM : Longoria déclassé par McCourt et pris à partie par des supporters, la date de son départ déjà programmée ?
[12:50]ASSE : Duffus au coeur d’une embrouille à Guingamp !
[12:37]OM : Beye arrive à Marseille, les détails de son contrat sont connus !
[12:16]PSG : ça chauffe dans le vestiaire après les déclarations tapageuses de Dembélé à Rennes !
[11:50]Crise à l’OM : McCourt rassure le vestiaire puis les supporters et a rencontré le futur coach !
[11:25]Revue de presse : encore un départ au Stade Rennais, nouvelle option pour Sage au RC Lens, Puel prolongé à l’OGC Nice ?
[11:17]OM : McCourt reprend les commandes, Benatia revient en force, Longoria déclassé !
[10:52]Ligue 1 : le RC Lens fait émerger un gros doute chez Rothen pour le sacre du PSG
[10:31]FC Nantes : un proche de Kita annonce un énorme changement !
OM : Beye arrive à Marseille, les détails de son contrat sont connus !

Par Bastien Aubert - 17 Fév 2026, 12:37
Habib Beye lors du dernier match entraîné avec le Stade Rennais, à Lens.
Libération annonce qu’Habib Beye serait « à 99 % » le futur entraîneur de l’OM avec une mission commando déjà bien identifiée. 

Un contrat court, jusqu’en juin, et une feuille de route limpide : terminer dans les trois premiers de Ligue 1 pour accrocher une qualification directe en phase de groupes de la Ligue des champions. Sinon, l’aventure s’arrêtera net à l’OM. Le message est clair : Beye arrive pour une mission commando. Pas de projet sur trois ans, pas de transition douce. Du résultat, immédiatement. Le podium ou rien. Dans un contexte où le club a besoin de stabilité sportive et d’un électrochoc mental, le choix d’un technicien au discours fort et à l’exigence assumée colle à l’urgence du moment.

Seul et à coût réduit ?

Autre élément révélateur : il viendrait seul, sans staff élargi, et avec un salaire a minima. Un signal fort dans une période où la direction veut maîtriser les dépenses. Cela montre aussi la détermination de Beye, prêt à relever le défi sans garanties au-delà de juin. Sa mission sera double : remettre de la rigueur dans un vestiaire secoué par les turbulences internes et redonner une identité claire à l’équipe sur le terrain. Avec un calendrier tendu et une concurrence féroce pour le podium, chaque point comptera. À Marseille, le timing est brutal mais l’objectif est simple : Ligue des champions ou porte de sortie. Beye sait à quoi s’en tenir. 

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

