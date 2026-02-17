L’arrivée imminente de Franck Haise au Stade Rennais continue de causer quelques remous en interne.

Au Stade Rennais, le grand ménage continue. Après Habib Beye et ses trois adjoints Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza, c’est désormais une figure historique du club qui est poussée vers la sortie : Olivier Sorin ne fera pas partie du nouveau projet.

Un historique sacrifié à Rennes

Selon Le Parisien, la direction du Stade Rennais a annoncé hier à Sorin qu’il ne ferait pas partie de la garde rapprochée du futur entraîneur, Franck Haise, dont l’arrivée est imminente. Une décision forte, tant l’ancien gardien incarnait une forme de stabilité au sein d’un club agité ces dernières saisons. Arrivé en 2014 au Stade Rennais comme joueur, Sorin avait ensuite intégré le staff en 2016 en tant qu’entraîneur des gardiens. Depuis, malgré les changements d’entraîneurs et de directions sportives, il avait toujours réussi à conserver sa place. À 44 ans, il travaillait quotidiennement avec les portiers de l’équipe première et gérait également les coups de pied arrêtés. Un rôle transversal qui en faisait un élément important de l’organigramme sportif.

L’effet Haise en marche

Son statut s’était toutefois fragilisé en janvier 2025 avec l’arrivée d’Hervé Sekli, débauché du RC Lens au moment du transfert de Brice Samba. Devenu son binôme, Sekli s’apprête désormais à retrouver Haise, avec qui il a déjà collaboré chez les Sang-et-Or. Le message est clair : Haise arrive au Stade Rennais avec ses hommes. Et le nouveau cycle rennais se fera sans Sorin. Le licenciement d’Habib Beye doit être acté ce mardi 17 février devant la commission juridique de la Ligue, lors d’une audience de conciliation entre le club breton et son ex-coach. La nomination de son successeur devrait suivre dans la foulée. À Rennes, le chantier est total.