Stade Rennais : battus par Lorient, les Rouge et Noir calent dans la course au podium

Stupeur et frustration au Roazhon Park : Rennes s’est incliné face à un Lorient réaliste et parfaitement organisé (0-2). Maîtrise tactique, contre-attaque chirurgicale et solidarité de tous les instants : les Merlus poursuivent leur incroyable série, tandis que les Rouge et Noir voient leurs ambitions européennes brusquement freinées, une semaine après un nul face au Havre.

Lorient frappe fort d’entrée

On s’attendait à une entame rennaise tambour battant. Mais au bout de trois minutes, Jean-Victor Makengo a douché l’ambiance locale. Le milieu lorientais, auteur d’un pressing tranchant, profite d’un mauvais placement adverse et ajuste Brice Samba du gauche pour lancer idéalement son équipe. Rennes pousse mais se heurte à un bloc orange féroce, avant de toucher le poteau à la 17e minute.

Les tentatives s’enchaînent. Les Rennais croient même égaliser sur une frappe d’Embolo, finalement sifflée hors-jeu après intervention de la VAR. Lorient, solidaire, vire en tête à la pause, fort d’une première période où chaque duel a été disputé avec intensité.

Rennes manque d’efficacité, Lorient punit en contre

De retour des vestiaires, Rennes accentue la pression. Les occasions se multiplient, la domination Rouge et Noir devient presque totale, mais la cage de Lorient reste inviolée. Malgré plus de 20 tentatives, les attaques manquent de précision ou butent sur un gardien attentif.

Les choix tactiques d’Habib Beye avec les entrées de Tamari, Blas ou Meïté ne changent rien. Sur un contre mené tambour battant, Lorient enfonce le clou : envolée de Cadiou, centre dévié signé Avom, et Pagis surgit pour marquer le second but, scellant l’énorme performance bretonne.

Rennes cale dans la course au podium

Solide et disciplinée, cette équipe de Lorient confirme son statut de véritable bête noire pour Rennes avec une sixième victoire consécutive dans ce derby. La série impressionne et tranche avec le réalisme rennais des dernières semaines. Les efforts fournis par les locaux, ballons en profondeur, décalages répétés et baroud d’honneur final, n’auront pas pesé face à la robustesse adverse.

Les concurrents peuvent s’éloigner

Cette défaite renforce le sentiment d’urgence chez les Rouge et Noir, qui laissent passer une occasion majeure de revenir sur Marseille. L’OM, Lyon et Lille sont toujours devant, et ont l’occasion de s’envoler ce week-end. Pour Rennes, ce revers à domicile est un vrai coup d’arrêt dans la chasse au podium, et la tension va grandissant à l’aube du sprint final.