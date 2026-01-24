À LA UNE DU 24 JAN 2026
[20:55]Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, Beye sort du silence
[20:22]OM – RC Lens : les compos de De Zerbi et Sage sont connues !
[19:35]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Villarreal
[19:19]LOSC Mercato : un cadre de Bruno Genesio prolonge (officiel)
[19:04]ASSE : la compo d’Horneland pour affronter le Stade de Reims
[19:01]Stade Rennais : battus par Lorient, les Rouge et Noir calent dans la course au podium
[18:37]PSG Mercato : gros retournement de situation à venir pour Kolo Muani ?
[18:17]Vives tensions entre les supporters de l’ASSE et du RC Lens (vidéo)
[17:46]FC Nantes : Kantari déplore une cascade d’absents pour le choc contre Nice
[17:13]ASSE : Ekwah piégé par un faux agent, les supporters prêts à lui pardonner ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : battus par Lorient, les Rouge et Noir calent dans la course au podium

Par William Tertrin - 24 Jan 2026, 19:01
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Stupeur et frustration au Roazhon Park : Rennes s’est incliné face à un Lorient réaliste et parfaitement organisé (0-2). Maîtrise tactique, contre-attaque chirurgicale et solidarité de tous les instants : les Merlus poursuivent leur incroyable série, tandis que les Rouge et Noir voient leurs ambitions européennes brusquement freinées, une semaine après un nul face au Havre.

Lorient frappe fort d’entrée

On s’attendait à une entame rennaise tambour battant. Mais au bout de trois minutes, Jean-Victor Makengo a douché l’ambiance locale. Le milieu lorientais, auteur d’un pressing tranchant, profite d’un mauvais placement adverse et ajuste Brice Samba du gauche pour lancer idéalement son équipe. Rennes pousse mais se heurte à un bloc orange féroce, avant de toucher le poteau à la 17e minute.

Les tentatives s’enchaînent. Les Rennais croient même égaliser sur une frappe d’Embolo, finalement sifflée hors-jeu après intervention de la VAR. Lorient, solidaire, vire en tête à la pause, fort d’une première période où chaque duel a été disputé avec intensité.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Rennes manque d’efficacité, Lorient punit en contre

De retour des vestiaires, Rennes accentue la pression. Les occasions se multiplient, la domination Rouge et Noir devient presque totale, mais la cage de Lorient reste inviolée. Malgré plus de 20 tentatives, les attaques manquent de précision ou butent sur un gardien attentif.

Les choix tactiques d’Habib Beye avec les entrées de Tamari, Blas ou Meïté ne changent rien. Sur un contre mené tambour battant, Lorient enfonce le clou : envolée de Cadiou, centre dévié signé Avom, et Pagis surgit pour marquer le second but, scellant l’énorme performance bretonne.

Rennes cale dans la course au podium

Solide et disciplinée, cette équipe de Lorient confirme son statut de véritable bête noire pour Rennes avec une sixième victoire consécutive dans ce derby. La série impressionne et tranche avec le réalisme rennais des dernières semaines. Les efforts fournis par les locaux, ballons en profondeur, décalages répétés et baroud d’honneur final, n’auront pas pesé face à la robustesse adverse.

Les concurrents peuvent s’éloigner

Cette défaite renforce le sentiment d’urgence chez les Rouge et Noir, qui laissent passer une occasion majeure de revenir sur Marseille. L’OM, Lyon et Lille sont toujours devant, et ont l’occasion de s’envoler ce week-end. Pour Rennes, ce revers à domicile est un vrai coup d’arrêt dans la chasse au podium, et la tension va grandissant à l’aube du sprint final.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot