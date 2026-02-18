Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Si Habib Beye reste la priorité de l’OM, les difficultés d’ordre administratif pourraient conduire Frank McCourt à miser sur un autre coach.

Habib Beye n’est pas encore arrivé à l’OM. Et pour cause, le dossier bute sur le Stade Rennais. Aujourd’hui, RMC Sport affirme que les deux parties n’ont pas trouvé de conciliation devant la commission juridique de la LFP.

« Beye ? McCourt n’est pas chaud pour payer »

Le Stade Rennais dispose d’un délai d’un mois entre l’entretien préalable et la rupture effective du contrat, soit théoriquement jusqu’au 12 mars. En pratique, Beye ne sera libéré qu’à l’envoi de sa lettre de licenciement, laissant planer une incertitude sur le timing de sa prise de fonction à Marseille. Dans ce contexte, Daniel Riolo explique que l’OM garde le cap sur Beye… tout en préparant un plan B. « Beye sera l’entraîneur de l’OM. C’est fait à 95 %. Il reste un volet économique et McCourt n’est pas chaud pour payer. L’alternative se nomme Éric Chelle », a-t-il confié au micro de RMC Sport.

Eric Chelle, sélectionneur du Nigeria, pourrait ainsi griller la politesse à Beye si le dossier traîne trop longtemps. Présent hier à Paris, le technicien malien reste en contact étroit avec le board marseillais et pourrait rapidement prendre les commandes si McCourt décide de sécuriser le banc sans attendre. L’imbroglio Beye-Rennes pourrait donc accélérer les choses dans les prochaines heures. Les supporters de l’OM restent en haleine : leur futur coach pourrait bien ne pas être celui attendu. Le feuilleton est loin d’être terminé.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France