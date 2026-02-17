Propriétaire de l’OM depuis octobre 2016, Frank McCourt ne devrait pas quitter la tête du club phocéen malgré les remous actuels autour de Medhi Benatia et de Pablo Longoria.

Alors que l’OM traverse une nouvelle zone de fortes turbulences, Frank McCourt aurait pris une décision claire : il ne vend pas. Malgré le communiqué du jour au sujet de la réorganisation autour de Medhi Benatia et de Pablo Longoria, le propriétaire américain reste solidement accroché aux commandes.

McCourt ne quittera pas l’OM par la petite porte

Le retour en force de Benatia jusqu’en fin de saison et le déclassement de Pablo Longoria ont ravivé les rumeurs d’un possible désengagement de l’OM. Mais la réponse est tombée. Sur X, le journaliste de L’Équipe Matthieu Grégoire a été catégorique : « McCourt est un acteur stable du club, il ne part pas. » Fin des spéculations ? En tout cas, le signal envoyé est fort. Simon Bolle, autre journaliste de L’Équipe, apporte un éclairage intéressant. Cette saison, McCourt est venu bien plus régulièrement au Vélodrome que lors des exercices précédents. Une présence accrue qui témoigne de son implication dans ce nouveau cycle qu’il croyait solidement incarné par le trio Longoria-Benatia-De Zerbi. L’échec sportif et les tensions internes ont fragilisé ce projet. Mais pas la volonté du propriétaire de rester.

650 millions investis… et un virage financier

En près de dix ans, McCourt a injecté environ 650 millions d’euros à l’OM. Un effort colossal. Pour autant, il a récemment imposé une ligne plus stricte sur les dépenses, comme l’a illustré le rééquilibrage financier opéré lors du dernier mercato. À l’été dernier, il explorait davantage la piste d’un investisseur minoritaire plutôt qu’une vente totale. Et encore cet hiver, ses équipes affirmaient qu’il se projetait « durablement » à Marseille. Samedi, au Vélodrome, McCourt a été ciblé par des banderoles, tout comme Longoria. Présent en tribunes, il est sorti du silence ce mardi et semble dire en filigrane qu’une vente n’est pas à l’ordre du jour.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France