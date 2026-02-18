À LA UNE DU 18 FéV 2026
[17:11]OM : c’est fini pour Longoria, bientôt concurrent de Benatia ?
[16:58]LOSC : Genesio fait une Luis Enrique (PSG) et évoque son avenir
[16:34]Real Madrid : la FIFA réagit à la polémique raciste, Mbappé appelé à témoigner ?
[16:14]FC Barcelone : Lionel Messi s’invite dans la campagne présidentielle !
[15:45]OM : feu vert pour Beye, sur le banc vendredi à Brest !
[15:30]AS Monaco – PSG (2-3) : Riolo et Ménès fracassent les Parisiens malgré la victoire !
[15:00]ASSE : Montanier a déjà donné 3 leçons tactiques à Horneland
[14:40]OM Mercato : l’IA a trouvé le futur club de Greenwood, le FC Barcelone s’étrangle !
[14:20]FC Barcelone Mercato : un premier transfert inattendu cet été ?
[14:00]ASSE, OM, FC Nantes, RC Lens : un Vert dans l’âme porte la voix de tous les supporters pour faire plier le gouvernement !
RC Lens Mercato : Leca a acté un transfert, les supporters soulagés !

Par Bastien Aubert - 18 Fév 2026, 12:25
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Un an après son arrivée dans le Pas-de-Calais, l’aventure de Jeremy Agbonifo (20 ans) au RC Lens marque déjà un sérieux coup d’arrêt. 

Recruté en provenance de BK Häcken, le jeune ailier suédois de 20 ans ne s’est jamais imposé sous les couleurs du RC Lens. En Ligue 1, son passage se résume à huit apparitions pour un seul petit but, trop peu pour convaincre durablement le staff artésien.

L’été dernier, le RC Lens avait tenté de relancer le joueur en le prêtant au FC Bâle. Mais en Suisse aussi, la greffe n’a pas vraiment pris : 16 matches, 2 buts, et un impact limité. Résultat, le prêt a été écourté et les Sang et Or ont décidé de le renvoyer à Häcken, son club formateur, jusqu’à la fin de la saison 2025/2026. Une option d’achat a été incluse dans l’opération, laissant la porte ouverte à un transfert définitif.

Retour aux sources d’Agbonifo

« Jeremy Agbonifo au BK Häcken. En accord avec le FC Bâle où il était prêté depuis août, l’international Espoir suédois retrouve son club formateur jusqu’à la fin de la saison 25/26, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Bonne fin de saison Jeremy », précise le communiqué lensois.

Pour Agbonifo, ce retour aux sources ressemble à une dernière chance de relancer une trajectoire qui s’était emballée très tôt en Suède. Pour Lens, c’est la confirmation d’un pari qui n’aura pas porté ses fruits.

RC Lens

