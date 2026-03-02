Un ancien de l’OL et du RC Lens fait chuter le Real Madrid, le FC Barcelone s’envole en tête de la Liga !

Le FC Barcelone compte à présent 4 points d’avance sur le Real Madrid, qui a chuté ce lundi soir face à son voisin de Getafe (0-1).

Getafe frappe au Bernabeu, la Liga bascule

La Liga vient peut-être de vivre un tournant. Alors que le FC Barcelone avait envoyé un message fort en étrillant Villarreal (4-1), le Real Madrid a complètement manqué son rendez-vous. Ce lundi soir, au Santiago Bernabeu, les hommes d’Alvaro Arbeloa se sont inclinés face à Getafe (0-1). Un revers inattendu.Et lourd de conséquences.

Sans Mbappé, le Real s’est effondré

Privé de Kylian Mbappé, touché par une entorse au genou, le Real Madrid a manqué d’efficacité offensive. L’absence de son meilleur buteur a pesé. Malgré la maîtrise territoriale, les Merengue n’ont jamais réellement trouvé la faille. Et Getafe a frappé.

Martin Satriano, héros inattendu

L’unique but de la rencontre porte la signature d’un visage bien connu en Ligue 1. Martin Satriano. Passé par le RC Lens. Prêté à l’Olympique Lyonnais. Arrivé à Getafe cet hiver. L’attaquant uruguayen a profité d’un match heurté pour faire la différence. Une frappe décisive. Un but précieux. Et une soirée historique pour Getafe.

Le Barça jubile

Cette défaite du Real Madrid fait le bonheur du FC Barcelone. Avec désormais quatre points d’avance en tête de la Liga, le club catalan prend une option sérieuse dans la course au titre. Le succès éclatant face à Villarreal, combiné à la chute madrilène, renforce la dynamique blaugrana.

Un match tendu jusqu’au bout

Getafe n’a rien lâché. Dans un duel engagé, parfois très rugueux, les visiteurs ont su défendre leur avantage. Le Real Madrid a poussé. En vain. Sans Mbappé, sans réussite, et sans solutions décisives, les Madrilènes ont buté sur un bloc compact. Pire : Mastantuno s’est fait expulser dans le temps additionnel.

Un tournant dans la saison ?

La 26e journée pourrait marquer un basculement. Quatre points d’écart à ce stade de la saison, c’est significatif. Le Barça semble solide. Le Real, lui, traverse un moment délicat. Entre la blessure de Mbappé et la pression du calendrier européen, l’équipe d’Arbeloa devra rapidement réagir. Martin Satriano vient peut-être de changer le visage de la Liga !