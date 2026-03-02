Après la 24e journée de Ligue 1, l’IA a revu le classement final de la Ligue 1. L’OM et le FC Nantes, notamment, voit leurs chances de mieux terminer s’améliorer.

Pas de grand bouleversement au classement à l’issue de cette 24e journée de Ligue 1, mais des écarts qui commencent à peser lourd dans la course aux objectifs.

En tête, le Paris Saint-Germain a fait le travail en s’imposant sur la pelouse du Le Havre AC (1-0). Un succès précieux qui permet aux Parisiens de prendre quatre points d’avance, profitant du nul du RC Lens (1-1) face au RC Strasbourg.

L’OM revient, l’OL sous pression

Dans le choc du week-end, l’Olympique de Marseille a renversé l’Olympique Lyonnais (3-2) au Vélodrome. Résultat : l’OL ne compte plus que deux points d’avance sur son rival. La lutte pour le podium promet d’être intense jusqu’à la 34e journée.

Derrière, le Stade Rennais, vainqueur du Toulouse FC (1-0), le LOSC Lille, victorieux au bout du suspense face au FC Nantes (1-0), et l’AS Monaco, qui a dominé le Angers SCO (2-0), restent en embuscade pour les places européennes.

En bas, statu quo… ou presque

Dans la course au maintien, peu d’évolution également. Mais l’AJ Auxerre a tout de même réalisé une bonne opération en prenant un point à Lorient (2-2), ce qui lui permet de devancer légèrement le FC Nantes au classement.

Chaque point compte désormais dans une bataille où la pression ne fera que monter à mesure que la saison avance.

L’IA voit un classement figé… mais des dynamiques qui évoluent

Comme après chaque journée, un outil d’intelligence artificielle a actualisé ses projections finales en intégrant les résultats du week-end et divers paramètres statistiques.

Selon cette simulation :

Le PSG serait sacré champion.

Lens et Lyon décrocheraient une qualification directe en UEFA Champions League.

L’OM passerait par les barrages.

Rennes et Lille iraient en UEFA Europa League.

Monaco serait reversé en UEFA Europa Conference League.

Nantes et Metz descendraient.

Auxerre disputerait les play-offs.

Mais derrière cette apparente stabilité, certaines probabilités évoluent. L’OM a vu ses chances de finir 3e augmenter, tout comme le FC Nantes pour accrocher la place de barragiste.

Tout se jouera sur les séries

Pour les Marseillais, un succès à Toulouse pourrait encore renforcer leurs probabilités de podium. Pour les Nantais, une victoire face à Angers serait capitale pour relancer la dynamique.

Plus que jamais, tout est question d’enchaînement. Les projections donnent une tendance, mais seule la réalité du terrain comptera au soir de la 34e journée. À ce moment-là, l’IA ne sera plus qu’un souvenir… et le classement, lui, sera définitif.