Les réactions ont été diverses après la victoire de l’OM sur l’OL (3-2) hier soir. L’entraîneur marseillais, Habib Beye, était heureux, son homologue lyonnais, Paulo Fonseca, furieux. Daniel Riolo a livré son analyse du match.

C’est un Habib Beye forcément rayonnant qui s’est présenté devant les médias, hier soir, à l’issue de la victoire renversante de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais (3-2). Un succès au scénario complètement fou, arraché dans le dernier quart d’heure, alors que les Lyonnais pensaient avoir fait le plus dur en reprenant l’avantage à la 76e minute.

Porté par un stade Vélodrome incandescent, l’OM a trouvé les ressources pour inverser la tendance grâce à un doublé décisif de Pierre-Emerick Aubameyang (81e, 91e). Deux buts qui ont permis au technicien marseillais de décrocher sa première victoire sur le banc phocéen, une semaine seulement après la désillusion à Brest (0-2). Entre-temps, le groupe avait effectué un stage de cohésion à Marbella, destiné à resserrer les liens et corriger les imperfections aperçues en Bretagne. Mission accomplie, au moins pour une soirée.

Une délivrance collective

Face aux journalistes, Beye n’a pas caché sa fierté, insistant d’abord sur le travail de ses joueurs :

« Ce soir, c’est d’abord une grande satisfaction pour les joueurs. Ils ont fait beaucoup d’efforts cette semaine dans le travail. On savait que ce serait un très grand match, avec un scénario forcément différent de celui à Brest, cette fois à domicile avec nos supporters. On sait que ces duels des Olympiques sont toujours très engagés, qu’il y a parfois beaucoup de buts. Il fallait rester constant au cours du match. Le scénario est magnifique pour nos supporters et toutes les personnes qui aiment l’OM. »

L’ancien coach du Stade Rennais a également tenu à élargir les remerciements, évoquant la confiance accordée par le propriétaire Frank McCourt et le dirigeant Medhi Benatia :

« Je suis très content pour les joueurs. Et je tiens à le dire, je suis aussi très content pour monsieur McCourt et Medhi Benatia qui m’ont fait confiance, et sont très satisfaits de ce scénario de match. Les supporters aussi évidemment : pour bien connaître Marseille, je sais que les gens iront au travail avec le sourire demain matin. »

À Marseille, plus qu’ailleurs, une victoire dans l’Olympico dépasse souvent le simple cadre sportif. Elle touche à la fierté, à l’identité, à l’émotion collective. Et celle-ci, au vu du scénario, restera comme l’un des moments forts de la saison.

Riolo séduit mais prudent

Si l’enthousiasme était de mise sur la Canebière, certains observateurs appellent déjà à la prudence. Sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a salué la qualité du spectacle tout en rappelant que le plus dur commençait pour le nouvel entraîneur marseillais.

Il a même confié s’être davantage diverti devant cet Olympico que devant l’affiche de Premier League entre Arsenal et Chelsea (2-1), disputée un peu plus tôt dans la journée. Un compliment rare de sa part, lui qui n’a souvent pas la langue dans sa poche lorsqu’il s’agit de critiquer l’OM.

Pour autant, Riolo attend confirmation dès mercredi contre Toulouse. Selon lui, la capacité de Beye à transformer durablement cette équipe se mesurera dans la constance, loin des montagnes russes émotionnelles propres au contexte marseillais.

Fonseca fulmine côté lyonnais

L’ambiance était tout autre dans le camp lyonnais. Visage fermé, l’entraîneur de l’OL a estimé que la rencontre avait basculé sur une décision arbitrale majeure : l’annulation du deuxième but de Corentin Tolisso à la 50e minute pour une position de hors-jeu, confirmée par la VAR. Une décision conforme aux images, mais difficile à accepter pour le technicien portugais.

« Je suis ici par respect pour votre travail, mais je ne veux parler de rien. Que dire… La meilleure équipe a perdu aujourd’hui. On a marqué trois buts aujourd’hui. J’ai été sanctionné neuf mois, je ne veux rien dire. C’est impossible de me convaincre qu’il y a hors jeu. Mais c’est comme ça. Regardez vous-mêmes, faites vous-mêmes l’analyse. Je ne veux pas perdre du temps à commenter le match. »

Agacé, il a quitté le micro immédiatement après cette déclaration, laissant transparaître toute sa frustration.

Un tournant pour l’OM ?

Au-delà du résultat, ce succès pourrait bien marquer un tournant dans la saison marseillaise. Entre le stage à Marbella, la réaction d’orgueil après Brest et l’impact immédiat d’Aubameyang, les signaux sont encourageants. Mais à Marseille, l’emballement va souvent de pair avec l’exigence.

Pour Habib Beye, la mission est désormais claire : transformer l’euphorie d’un soir en dynamique durable. Le rendez-vous face à Toulouse offrira déjà un premier élément de réponse.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France