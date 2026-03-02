Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La 24e journée de Ligue 1 s’est terminée hier par la victoire de l’OM dans l’Olympico. Les Phocéens placent deux joueurs dans l’équipe type du week-end, autant que le RC Lens.

La 24e journée de Ligue 1 a offert un spectacle total du vendredi au dimanche soir. Elle s’est ouverte par un intense RC Strasbourg Alsace – RC Lens (1-1) à la Meinau, avant de se conclure par un Olympico incandescent remporté à la dernière seconde par l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais (3-2). Logiquement, ces affiches riches en intensité et en rebondissements dominent l’équipe type de la semaine établie selon les notes de L’Équipe.

Lens et Marseille à l’honneur

Côté lensois, le latéral droit Abdülkerim Abdülhamid s’est distingué par son activité et sa solidité défensive, remportant notamment six duels dans l’atmosphère bouillante de la Meinau. Son coéquipier Ibrahim Sangaré, buteur pour arracher l’égalisation des Sang et Or, est récompensé par une place au milieu de terrain.

À Marseille, la performance collective face à Lyon a marqué les esprits. Paixão, auteur d’un but et d’une passe décisive, s’installe dans le couloir gauche de ce onze idéal. En pointe, l’inévitable Pierre-Emerick Aubameyang est incontournable après son doublé dans le dernier quart d’heure, décisif pour renverser l’OL. Il est associé à un ancien de la maison marseillaise, Bamba Dieng, qui a signé un doublé avec le FC Lorient lors du nul spectaculaire face à l’AJ Auxerre (2-2).

Une défense solide et décisive

Plus surprenant, mais tout aussi mérité, Illia Zabarnyi a brillé avec le Paris Saint-Germain au Havre, cumulant neuf ballons récupérés dans le court succès parisien (1-0). À ses côtés, le Lillois Joris Ngoy est récompensé après avoir inscrit le but libérateur dans le temps additionnel contre le FC Nantes (1-0).

Dans les buts, Marco Coudert (Stade Brestois 29) a livré une prestation rassurante, tandis que la défense est complétée par Mamadou Mbow (Paris FC).

Au milieu, aux côtés de Sangaré, on retrouve Marshall Munetsi (Paris FC) et Hugo Magnetti (Brest), tous deux précieux par leur volume de jeu et leur impact dans les duels.

Le onze type de la 24e journée

Voici donc l’équipe type basée sur les notes de L’Équipe :

Coudert (Brest)

Zabarnyi (PSG), Ngoy (LOSC), Mbow (Paris FC)

Abdulhamid (Lens), Munetsi (Paris FC), Sangaré (Lens), Magnetti (Brest), Paixao (OM)

Aubameyang (OM), Dieng (Lorient)

Une formation résolument offensive, à l’image d’une journée prolifique en buts et en émotions, qui a confirmé que la fin de saison s’annonce palpitante à tous les étages du championnat.