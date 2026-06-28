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FRANCE

OM : une grosse annonce tombe pour le futur coach marseillais

Par William Tertrin - 28 Juin 2026, 00:00

L’OM va lancer sa préparation estivale entre La Commanderie et un stage inédit en Côte d’Ivoire, une première étape clé pour le futur coach marseillais.

Alors qu’on ne sait pas encore officiellement qui sera le coach de l’OM à la reprise, le club a arrêté son programme de reprise estivale. Comme lors des précédentes préparations, le club phocéen débutera son travail au centre d’entraînement de La Commanderie entre le 5 et le 7 juillet, période durant laquelle les joueurs effectueront les traditionnels tests physiques et médicaux ainsi que les premières séances de reprise.

Cette phase initiale permettra au staff de poser les bases de la préparation physique et d’évaluer l’état de forme du groupe après la trêve estivale.

Un stage à l’étranger, cette fois en Afrique

Dans la continuité de sa stratégie de préparation délocalisée, l’OM a prévu d’enchaîner avec un stage de pré-saison en Côte d’Ivoire, comme le rapporte Foot Mercato. Une destination symbolique et ambitieuse, qui s’inscrit dans la volonté du club de renforcer sa visibilité internationale tout en offrant des conditions de travail différentes à l’effectif.

Ce stage africain, qui a sûrement un lien avec le partenariat avec la marque Sublime Côte d’Ivoire, doit permettre aux joueurs de monter progressivement en intensité avant la série de matchs amicaux programmés durant l’été.

Selon le calendrier de reprise, l’objectif du staff est clair : construire une montée en puissance progressive afin d’arriver prêt pour les premières échéances officielles de la saison. Reste à savoir qui de Habib Beye ou de Bruno Genesio sera de la partie…

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