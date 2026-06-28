RC Lens Mercato : après Cuisance, Leca a bouclé sa deuxième signature de l’été !

C’était une rumeur à confirmer, et elle vient de l’être : Thorgan Hazard aurait bien signé ce dimanche en faveur du RC Lens !

Le mercato estival du RC Lens devrait connaître un nouveau tournant après la première recrue en la personne de Michaël Cuisance. En effet, sur son compte X, l’insider lensois très bien informé Michel (@michsht) a publié un message qui fait déjà beaucoup réagir les supporters sang et or : « Coucou les amis. Ma première info mercato cette saison n’est que la confirmation que Thorgan Hazard sera lensois 😉 Signé aujourd’hui. Pas plus d’infos sur le contrat. »

Cette révélation n’est pas vraiment une surprise, mais est tout de même rassurante car la rumeur était sortie au moment où Pierre Sage était encore le coach. Restait désormais à savoir si Dino Toppmöller validait toujours l’idée. Pour rappel, plusieurs médias belges annonçaient depuis plusieurs semaines un accord imminent entre le joueur et le club artésien. Libre après la fin de son aventure à Anderlecht, Hazard semblait privilégier un retour dans son club formateur, où il avait effectué ses débuts professionnels avant son départ vers Chelsea en 2012.

Un retour chargé de symbole

Formé au RC Lens, Thorgan Hazard connaît parfaitement l’environnement du club nordiste. Son retour représenterait un véritable clin d’œil à son histoire personnelle, mais aussi un renfort d’expérience pour un effectif amené à disputer une nouvelle saison ambitieuse.

International belge à 47 reprises, Hazard sort également d’une saison convaincante sous les couleurs d’Anderlecht, où il s’est montré décisif avec 15 buts et 10 passes décisives.

En attendant l’officialisation

À ce stade, le RC Lens n’a toujours pas officialisé l’arrivée de Thorgan Hazard, officiellement libre au 1er juillet. L’information dévoilée par l’insider Michel vient toutefois conforter les rumeurs qui circulent depuis plusieurs semaines autour de ce dossier.

Les supporters lensois attendent désormais une communication officielle du club pour confirmer ce qui pourrait constituer un autre gros coup du mercato estival des Sang et Or.