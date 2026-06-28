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FRANCE

OM : Rodolphe Saadé va frapper un immense coup totalement inattendu à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 28 Juin 2026, 10:20
Rodolphe Saadé

Propriétaire du groupe CMA CGM, Rodolphe Saadé s’apprête à lancer un vaste plan de restructuration dans son empire médiatique. Une décision qui pourrait profondément remodeler le paysage audiovisuel marseillais.

Rodolphe Saadé s’apprête à prendre une décision majeure. Si son nom est régulièrement associé à l’OM, le patron de CMA CGM fait cette fois parler de lui sur le terrain des médias, avec un vaste plan d’économies qui devrait être lancé dès la rentrée. Selon les informations de Stratégies, le groupe CMA Media, propriétaire notamment de BFMTV, RMC, La Tribune et Brut, prépare un plan de départs volontaires au sein de BFM-RMC.

Un plan d’économies de 20 millions d’euros

L’objectif affiché est clair : réduire les coûts de 20 millions d’euros en se séparant de plusieurs activités jugées déficitaires. Après avoir déjà mis fin à BFM Paris, le groupe souhaite désormais aller plus loin en cédant les neuf chaînes locales de BFM. Une décision qui s’inscrit dans un contexte économique compliqué pour l’ensemble du secteur des médias.

Cette restructuration devrait profondément modifier l’organisation de CMA Media dans les prochains mois. Le groupe entend concentrer ses investissements sur les activités les plus rentables tout en allégeant ses charges.

Un nom toujours lié à Marseille

Le plan de départs volontaires, attendu à la rentrée, accompagnera cette stratégie de transformation.À Marseille, Rodolphe Saadé reste une personnalité particulièrement observée, notamment en raison des rumeurs récurrentes qui l’associent à l’OM

Cette fois, toutefois, c’est bien son groupe médiatique qui est au cœur de l’actualité, avec un projet de réorganisation qui pourrait avoir des conséquences importantes sur le paysage audiovisuel français.

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