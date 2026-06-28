La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’ASSE continue d’investir sur l’avenir avec une nouvelle pépite signée mais qui rejoindra officiellement le centre de formation stéphanois à l’été 2027.

L’ASSE poursuit sa stratégie de recrutement des jeunes talents. Si le mercato de l’équipe première occupe une grande partie de l’actualité, les dirigeants stéphanois continuent également de préparer le futur en attirant des joueurs prometteurs au sein de leur centre de formation.

Sacha Goll signe à l’ASSE

Selon Peuple Vert, Sasha Goll s’est engagé avec l’ASSE. Né en 2012, le jeune ailier évolue actuellement sous les couleurs de l’Étoile Fréjus Saint-Raphaël tout en poursuivant sa formation au Pôle Espoir d’Aix-en-Provence. Il rejoindra officiellement le centre de formation de L’Étrat à partir de juillet 2027. Cette signature confirme une nouvelle fois l’attractivité du projet stéphanois auprès des meilleurs jeunes joueurs français. Malgré son évolution en Ligue 2, l’ASSE conserve une excellente réputation en matière de formation, un secteur que Kilmer Sports Ventures a choisi de renforcer depuis son arrivée à la tête du club.

Une formation à partir de 2027

L’Étoile Fréjus Saint-Raphaël n’a d’ailleurs pas caché sa fierté de voir l’un de ses jeunes talents rejoindre un club aussi prestigieux. Dans un communiqué, le club varois a évoqué « une immense fierté » après la signature de son ailier, saluant une nouvelle étape importante dans son parcours. De son côté, Sasha Goll a adressé un message de remerciement à toutes les personnes qui l’ont accompagné jusqu’à cette nouvelle aventure : « Je remercie chaleureusement le club de l’AS Saint-Étienne et Gaëtan Laclef pour leur confiance et l’opportunité de poursuivre ma formation au sein de ce club historique à partir de 2027. Je tiens également à remercier l’Étoile Fréjus Saint-Raphaël, mes entraîneurs (Alber, Ahmed, Foued et Akim), mes coéquipiers, ainsi que le Pôle Espoir d’Aix-en-Provence et l’ensemble de son encadrement pour leur accompagnement et leurs précieux conseils. Enfin, j’adresse une pensée particulière à mes parents et à ma famille pour leur soutien constant. »

Un ailier qui arrive du Sud

Le jeune ailier, qui est passé entre les mailles de l’OM dans la zone Méditerannée, poursuivra désormais son apprentissage dans son environnement actuel avant de rejoindre le Forez dans deux ans. L’objectif sera d’arriver à L’Étrat avec davantage d’expérience et de poursuivre sa progression au sein de l’un des centres de formation les plus réputés du football français. En continuant d’attirer des profils à fort potentiel dès leur plus jeune âge, l’ASSE confirme sa volonté de bâtir son avenir sur la formation. Une stratégie qui fait partie de l’ADN du club et que les nouveaux dirigeants entendent préserver afin de faire émerger les futures générations de joueurs stéphanois.