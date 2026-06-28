La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Malgré une saison mitigée dans les rangs de l’ASSE en Ligue 2, Irvin Cardona (28 ans) devrait faire partie des plans d’Ian Cathro en 2026-2027.

L’avenir d’Irvin Cardona commence à se dessiner. Alors que l’ASSE poursuit la construction de son effectif pour la saison 2026-2027, une première tendance forte se dégage concernant l’attaquant de 28 ans : sauf retournement de situation, il devrait rester dans le Forez.

Cathro compterait sur Cardona

Auteur d’une saison contrastée en Ligue 2, Cardona n’a pas toujours répondu aux attentes placées en lui. Entre performances irrégulières et manque de constance, l’ancien Brestois a traversé un exercice compliqué. Malgré tout, son avenir ne semble pas remis en cause à l’ASSE. Sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2028, Irvin Cardona dispose encore de la confiance du club. Sa valeur est actuellement estimée à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt, mais aucun élément ne laisse penser que les dirigeants souhaitent s’en séparer cet été.

Le journaliste de Peuple Vert, Romain, partage d’ailleurs cette analyse : « Très peu probable qu’il parte en l’état. Un Cardona avec une confiance retrouvée, ça a largement le niveau de la L2. Reste à voir s’il peut retrouver cette fraîcheur physique et mentale. » Cette analyse résume parfaitement le principal défi qui attend le joueur. Plus que ses qualités techniques, rarement remises en question, c’est sa capacité à retrouver de la confiance et de la régularité qui sera déterminante. À son meilleur niveau, Cardona possède les qualités pour faire des différences dans le championnat de Ligue 2 grâce à sa vitesse, sa mobilité et son sens des appels.

Un nouveau départ pour le Maltais à l’ASSE ?

L’arrivée de Ian Cathro à l’ASSE pourrait d’ailleurs constituer un nouveau départ. Le technicien écossais découvre actuellement son effectif et plusieurs joueurs auront l’occasion de repartir sur de nouvelles bases pendant la préparation estivale. Cardona fait partie de ceux qui pourraient profiter de ce changement d’entraîneur pour retrouver un rôle important dans la rotation offensive.

Avec un contrat longue durée et un marché des transferts qui ne laisse pas entrevoir d’offensive majeure à son sujet, toutes les conditions semblent réunies pour voir Irvin Cardona poursuivre son aventure à Saint-Étienne. Il lui appartiendra désormais de transformer cette confiance en performances sur le terrain afin de redevenir l’un des atouts offensifs des Verts dans leur quête de remontée.