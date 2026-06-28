La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Sur le départ de l’ASSE, l’international géorgien Zuriko Davitashvili (25 ans) ne sera pas si facile à déloger de l’ASSE.

Le dossier Zuriko Davitashvili continue d’animer le mercato de l’ASSE. Considéré comme l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif stéphanois, l’international géorgien suscite l’intérêt de plusieurs clubs étrangers. Mais son avenir est loin d’être réglé.

Une offre de 10 M€ refusée par l’ASSE ?

Selon la presse turque, Beşiktaş a récemment tenté de passer à l’action pour recruter le joueur de 25 ans. Le club d’Istanbul aurait transmis une première offre estimée à 10 millions d’euros afin de convaincre les dirigeants stéphanois de céder leur ailier. Une proposition qui aurait été refusée par l’ASSE. Les dirigeants des Verts ne semblent pas disposés à laisser partir l’un de leurs meilleurs éléments à ce prix, alors que Davitashvili reste sous contrat et représente un atout majeur dans l’effectif de Ian Cathro.

Mais ce n’est pas tout. Toujours selon les mêmes sources, le principal intéressé n’aurait pas fait de la Süper Lig une priorité pour la suite de sa carrière. Zuriko Davitashvili privilégierait d’autres championnats pour franchir un nouveau cap, ce qui refroidirait considérablement la piste menant à Beşiktaş. Cette position renforce la marge de manœuvre de l’ASSE.

Besiktas n’est pas la priorité de Davitashvili

Sans pression du joueur pour rejoindre la Turquie, le club ligérien peut se montrer ferme dans les négociations et attendre une offre plus importante, ou conserver son international géorgien pour la saison 2026-2027. Après une saison où il a confirmé son importance dans le secteur offensif stéphanois, Davitashvili demeure l’un des actifs les plus précieux du club.

Son profil, sa qualité de percussion et son expérience internationale en font un joueur particulièrement convoité sur le marché. Le mercato est encore long et d’autres prétendants pourraient rapidement se manifester. Une chose semble néanmoins acquise à ce stade : ni l’offre de 10 millions d’euros, ni la destination proposée n’ont convaincu l’ASSE et son ailier. Les Verts restent donc en position de force dans ce dossier.