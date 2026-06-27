De retour sur les terrains le 1ᵉʳ juillet, les Verts disputeront six rencontre de préparation avant de retrouver la compétition pour l’exercice 2026/2027.

Le compte à rebours est lancé dans le Forez. Après plusieurs semaines de vacances, les joueurs de l’ASSE reprendront le chemin du Centre sportif Robert-Herbin ce mercredi 1er juillet pour lancer officiellement la saison 2026-2027, la première sous les ordres de Ian Cathro. Le technicien écossais disposera d’un peu moins de six semaines pour mettre en place ses principes de jeu avant le grand retour de la Ligue 2.

Six matches pour monter en puissance

Le programme concocté par le staff stéphanois s’annonce particulièrement chargé. Les Verts disputeront six rencontres de préparation afin d’affiner les automatismes et de permettre aux recrues de s’intégrer.

Le premier test aura lieu le 11 juillet face au FC Biel-Bienne, à l’Envol Stadium. Une semaine plus tard, Saint-Étienne se déplacera en Suisse pour affronter le Servette Genève à huis clos. Deux autres rencontres restent encore à officialiser avant un stage prévu à partir du 24 juillet à Divonne-les-Bains.

La fin de préparation verra ensuite les Stéphanois défier le FC Lausanne-Sport le 29 juillet, avant un dernier rendez-vous face à Venise, le 1er août à Thonon.

Cap sur Sochaux

Une fois cette préparation terminée, les choses sérieuses commenceront. L’ASSE ouvrira sa saison de Ligue 2 le samedi 8 août avec un déplacement particulièrement attendu sur la pelouse de Sochaux, au stade Auguste-Bonal.

Un premier test grandeur nature pour Ian Cathro, qui aura la lourde mission de ramener les Verts en Ligue 1 dès cette saison.

Les dates à retenir

• 1er juillet : reprise des entraînements.

• 11 juillet : ASSE – FC Biel-Bienne.

• 18 juillet : Servette Genève – ASSE.

• 22 juillet : troisième match de préparation (adversaire à confirmer).

• À partir du 24 juillet : stage à Divonne-les-Bains.

• 25 juillet : quatrième match de préparation (adversaire à confirmer).

• 29 juillet : ASSE – FC Lausanne-Sport.

• 1er août : ASSE – Venise.

• 8 août : Sochaux – ASSE (1re journée de Ligue 2).