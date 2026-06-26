ASSE : c’est bouclé, un ancien Vert arrive pour épauler Ian Cathro !

L’ASSE continue de bâtir le staff d’Ian Cathro pour préparer son grand objectif : ramener Saint-Étienne en Ligue 1. Après l’échec des barrages face à Nice et le changement d’entraîneur, les Verts accélèrent désormais en coulisses. Et le nouveau coach stéphanois va pouvoir compter sur un visage bien connu du Forez.

Eliaquim Mangala attendu comme adjoint de Cathro

Selon les informations de Laurent Hess, Eliaquim Mangala va faire son retour à l’ASSE, cette fois dans un tout nouveau rôle. L’ancien défenseur central, passé par Saint-Étienne en 2022, devrait intégrer le staff d’Ian Cathro comme entraîneur adjoint comme le confirme le site Peuple Vert.

Une arrivée qui s’explique aussi par la relation entre les deux hommes. Cathro a entraîné Mangala à Estoril, au Portugal, lors de la saison 2024-2025. Le technicien écossais connaît donc parfaitement son ancien joueur et semble vouloir s’appuyer sur lui pour lancer son projet dans le Forez.

Mangala a résilié son contrat en Bolivie

Le dossier se serait nettement accéléré ces dernières heures. Mangala aurait résilié son contrat avec Oriente Petrolero, club bolivien qu’il avait rejoint récemment, alors qu’il lui restait encore plusieurs mois de bail.

Pour La Voix des Verts, ce départ renforce clairement la tendance : « Eliaquim Mangala se rapproche de l’ASSE ! […] Il devrait revenir à l’ASSE en tant qu’entraîneur adjoint. »

Même si son passage comme joueur n’avait pas permis aux Verts d’éviter une saison difficile, l’ancien international français a désormais l’occasion de se construire une nouvelle image à Saint-Étienne.

Une première expérience forte dans un staff ambitieux

Aux côtés d’Ian Cathro, Mangala devrait apporter son vécu du très haut niveau. Formé à Standard de Liège, passé par Porto, Manchester City ou encore l’équipe de France, l’ancien défenseur possède une expérience précieuse pour encadrer le groupe stéphanois.

Il rejoindrait également Bryant Lazaro dans un staff qui se dessine peu à peu. Avec cet ancien Vert dans son équipe, Ian Cathro avance sur un choix fort : s’entourer de personnes qu’il connaît et capables de transmettre une culture de l’exigence à un groupe attendu au tournant.