RC Lens : rebondissement dans l’affaire du cambriolage de Florian Thauvin

Après le cambriolage dont a été victime Florian Thauvin à son domicile début juin, la justice a décidé de renvoyer le dossier au parquet afin d’ouvrir une information judiciaire.

L’enquête sur le cambriolage du domicile de Florian Thauvin prend un nouveau tournant. Alors qu’une décision de justice était attendue le 24 juin concernant le premier suspect interpellé dans cette affaire, le tribunal a finalement choisi de renvoyer le dossier au parquet afin d’ouvrir une information judiciaire.

L’attaquant du RC Lens avait été victime d’un cambriolage dans la nuit du 31 mai au 1er juin. Selon les premiers éléments de l’enquête, quatre individus se seraient introduits dans son habitation alors inoccupée. Plusieurs bijoux et objets de valeur auraient été dérobés.

Un premier suspect avait reconnu sa participation

Quelques jours après les faits, un jeune homme de 18 ans avait été arrêté puis présenté devant le tribunal. Le lycéen, scolarisé en terminale en Seine-et-Marne, avait reconnu avoir participé au cambriolage tout en affirmant qu’il ignorait l’identité de la victime au moment des faits.

Le parquet avait requis une peine de 18 mois de prison ferme ainsi que la révocation d’un sursis de six mois, avec mandat de dépôt. Cependant, aucune décision définitive n’a finalement été rendue à l’issue de l’audience.

Une affaire jugée trop complexe pour être tranchée immédiatement

Selon les informations relayées par La Voix du Nord, la justice a estimé que le dossier présentait un niveau de complexité nécessitant des investigations complémentaires. L’ouverture d’une information judiciaire permettra désormais à un juge d’instruction de mener des investigations approfondies afin d’établir précisément les circonstances du cambriolage et les responsabilités de chacun des protagonistes.

Cette procédure pourrait notamment permettre d’identifier l’ensemble des personnes impliquées et de déterminer si le vol a été organisé en amont.

La piste du vol en bande organisée étudiée

Lors de l’audience du 3 juin, l’avocat de la partie civile, Maître Mathias Baudin, avait regretté que l’affaire soit examinée avant le retour de congés de Florian Thauvin. Le conseil estimait déjà que les faits pourraient relever d’une qualification plus lourde, celle de vol en bande organisée.

Si cette qualification venait à être retenue au terme de l’enquête, les poursuites pourraient prendre une tout autre dimension judiciaire. Les investigations à venir devront notamment déterminer le degré d’organisation du groupe et le rôle exact de chaque participant.

Avec l’ouverture prochaine d’une information judiciaire, l’affaire entre dans une nouvelle phase. Les enquêteurs disposent désormais d’un cadre plus large pour approfondir leurs recherches, identifier d’éventuels complices et éclaircir les circonstances exactes de ce cambriolage qui a visé l’une des figures du RC Lens.