RC Lens Mercato : un attaquant du Mondial 2026 passé par la Ligue 1 dans le viseur ?

Le RC Lens s’active déjà pour renforcer son attaque, et ciblerait Oumar Diakité, international ivoirien actuellement engagé dans la Coupe du monde 2026.

Le RC Lens prépare activement son retour en Ligue des champions pour la saison 2026-2027, et le club artésien entend renforcer un secteur offensif marqué par les départs de Saïd, Saint-Maximin, ou encore le jeune Bermont en prêt. En effet, plusieurs recrues sont attendues devant, peut-être deux en soutien de l’attaquant (Hazard ?), et un numéro 9.

Et selon des informations relayées par Média Foot, le RC Lens s’intéresserait de près à Oumar Diakité, attaquant international ivoirien de 22 ans. Actuellement sous contrat avec le Stade de Reims en Ligue 2 et prêté au Cercle Bruges, le joueur a réalisé une saison à 7 buts, et dispute la Coupe du monde 2026 avec la sélection ivoirienne.

Polyvalent et capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, Diakité représente un profil apprécié sur le marché européen. Son expérience internationale et sa marge de progression séduisent plusieurs clubs.

Une concurrence déjà active sur le dossier

Le RC Lens n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Le Werder Brême surveille également la situation du joueur et a déjà pris des renseignements auprès de son entourage.

Le club allemand pourrait donc compliquer la tâche des Sang et Or, alors que le joueur reste sous contrat avec le Stade de Reims et dispose d’une valeur estimée autour de 5 millions d’euros.

Un profil en pleine progression

Formé en partie dans la galaxie Red Bull puis révélé à Reims, Oumar Diakité a notamment partagé plusieurs matchs avec un certain Samson Baidoo.

International ivoirien et connaisseur de la Ligue 1 (54 matchs), il continue d’enchaîner les convocations avec les Éléphants, renforçant ainsi son expérience au niveau international.