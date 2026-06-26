À LA UNE DU 26 JUIN 2026
[10:40]ASSE : Horneland lâche une énorme déclaration sur les Verts !
[10:20]Revue de presse Coupe du Monde 2026 : les premiers qualifiés sont là, la phase finale promet déjà !
[10:00]FC Nantes : le successeur de Der Zakarian déjà connu en cas de fiasco ?
[09:40]RC Lens : rebondissement dans l’affaire du cambriolage de Florian Thauvin
[09:20]Stade Rennais : un ancien cadre du RC Lens sur le marché, Haise prêt à bondir ?
[09:00]FC Nantes : c’est lancé, Der Zakarian reçoit un énorme coup de main pour dynamiter le mercato
[08:30]Pronostic Panama – Angleterre : les Three Lions vont-ils réagir ?
[08:00]OM : Beye devance Genesio, la DNCG lui a donné un sacré coup de pouce
[07:00]ASSE Mercato : un flop de Kilmer a déjà du beau monde à ses pieds
[06:30]Pronostic Croatie – Ghana : qui validera sa qualification en 16es ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : c’est lancé, Der Zakarian reçoit un énorme coup de main pour dynamiter le mercato

Par William Tertrin - 26 Juin 2026, 09:00
Michel Der Zakarian

Pour son retour sur le banc du FC Nantes en Ligue 2, Michel Der Zakarian travaillera sans directeur sportif mais s’appuiera sur un trio interne.

Le FC Nantes aborde sa saison en Ligue 2 avec une organisation sportive simplifiée, mais structurée autour de profils déjà en place au club. S’il n’est pas prévu, à ce stade, de nommer un directeur sportif dans l’organigramme, l’entraîneur Michel Der Zakarian pourra compter sur plusieurs relais internes pour piloter la préparation de l’effectif et le suivi du recrutement.

En plus de son staff, le technicien nantais s’appuiera sur d’autres hommes forts, notamment Philippe Mao, coordinateur du recrutement qui est revenu au club pour se charger de centraliser les décisions et assurer la continuité du travail de structuration de l’effectif.

Un seul analyste vidéo et un scout

À ses côtés, deux autres profils techniques joueront un rôle clé dans l’organisation sportive, comme le rapporte L’Équipe : Maxime Bouffaut, analyste vidéo, et Vincent Bertin, recruteur (scout). Ensemble, ils formeront un trio chargé d’épauler le coach dans l’observation des joueurs, l’analyse des adversaires et le ciblage des renforts.

En Ligue 2, le FC Nantes entend miser sur une approche pragmatique, fondée sur la connaissance du championnat et l’efficacité du travail de terrain. L’absence de directeur sportif formel renforce mécaniquement le rôle central du staff technique dans la construction de l’effectif.

Der Zakarian, connu pour son exigence et son expérience du haut niveau, aura donc une influence directe sur les choix sportifs, tout en s’appuyant sur une structure interne déjà rodée.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot