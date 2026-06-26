FC Nantes : c’est lancé, Der Zakarian reçoit un énorme coup de main pour dynamiter le mercato

Pour son retour sur le banc du FC Nantes en Ligue 2, Michel Der Zakarian travaillera sans directeur sportif mais s’appuiera sur un trio interne.

Le FC Nantes aborde sa saison en Ligue 2 avec une organisation sportive simplifiée, mais structurée autour de profils déjà en place au club. S’il n’est pas prévu, à ce stade, de nommer un directeur sportif dans l’organigramme, l’entraîneur Michel Der Zakarian pourra compter sur plusieurs relais internes pour piloter la préparation de l’effectif et le suivi du recrutement.

En plus de son staff, le technicien nantais s’appuiera sur d’autres hommes forts, notamment Philippe Mao, coordinateur du recrutement qui est revenu au club pour se charger de centraliser les décisions et assurer la continuité du travail de structuration de l’effectif.

Un seul analyste vidéo et un scout

À ses côtés, deux autres profils techniques joueront un rôle clé dans l’organisation sportive, comme le rapporte L’Équipe : Maxime Bouffaut, analyste vidéo, et Vincent Bertin, recruteur (scout). Ensemble, ils formeront un trio chargé d’épauler le coach dans l’observation des joueurs, l’analyse des adversaires et le ciblage des renforts.

En Ligue 2, le FC Nantes entend miser sur une approche pragmatique, fondée sur la connaissance du championnat et l’efficacité du travail de terrain. L’absence de directeur sportif formel renforce mécaniquement le rôle central du staff technique dans la construction de l’effectif.

Der Zakarian, connu pour son exigence et son expérience du haut niveau, aura donc une influence directe sur les choix sportifs, tout en s’appuyant sur une structure interne déjà rodée.