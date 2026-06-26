Pronostic Panama – Angleterre : les Three Lions vont-ils réagir ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre le Panama et l’Angleterre, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Parmi les grands favoris au sacre final, l’Angleterre reste sur une contre-performance face au Ghana (0-0). Malgré ce faux pas, les Three Lions occupent toujours la première place du groupe L et sont en excellente position pour décrocher leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 avant leur troisième et dernier match de poule contre le Panama.

Coupe du monde 2026 – Panama vs Angleterre

Samedi 27 juin 2026 · 23h · MetLife Stadium

Panama : finir avec les honneurs

Le Panama aborde cette troisième journée dans une position très compliquée. Battue lors de ses deux premières sorties, la sélection panaméenne n’a toujours pas pris le moindre point dans ce groupe L et semble déjà condamnée à l’exploit pour espérer prolonger son aventure dans ce Mondial.

Face à l’Angleterre, la mission s’annonce particulièrement difficile. Le Panama devrait avant tout chercher à rester solide le plus longtemps possible et à exploiter les rares espaces laissés par les Three Lions. Mais face à l’un des effectifs les plus talentueux de la compétition, il faudra réaliser un match quasiment parfait pour espérer créer la sensation.

Angleterre : valider la qualification et se rassurer

Parmi les grands favoris au sacre final, l’Angleterre reste sur une contre-performance face au Ghana (0-0). Malgré ce faux pas, les Three Lions occupent toujours la première place du groupe L et sont en excellente position pour décrocher leur qualification pour les 16es de finale avant leur troisième et dernier match de poule contre le Panama.

Les hommes de Thomas Tuchel devront toutefois montrer un autre visage offensif. Après avoir parfaitement lancé leur Mondial face à la Croatie (4-2), les Anglais ont manqué d’inspiration contre le Ghana. Face au Panama, l’objectif sera donc double : assurer la qualification, conserver la première place du groupe et refaire le plein de confiance avant la phase à élimination directe.

Les confrontations entre les deux nations

Le Panama et l’Angleterre ne se sont affrontés qu’une seule fois en Coupe du monde. C’était lors du Mondial 2018, et les Three Lions s’étaient très largement imposés face aux Panaméens (6-1).

Cette fois encore, l’Angleterre partira avec les faveurs des pronostics, même si le contexte d’un dernier match de poule peut parfois réserver des surprises.

Les compos probables

La compo probable du Panama : Mosquera – Blackman, Ramos, Cordoba – Murillo, Harvey, Martinez, Andrade – Barcenas, Fajardo, Rodriguez.

Absent : Carrasquilla (blessé).

La compo probable de l’Angleterre : Pickford – James, Guéhi, Konsa, Spence – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

José Fajardo (Panama) : L’avant-centre panaméen sera l’un des rares vrais points d’appui offensifs de sa sélection. Dans un match où le Panama devrait beaucoup subir, son efficacité sur les transitions et les coups de pied arrêtés pourrait être précieuse pour espérer inquiéter la défense anglaise.

Harry Kane (Angleterre) : Le capitaine des Three Lions sera forcément très attendu après le match nul décevant face au Ghana. Toujours aussi redoutable dans la surface, mais aussi capable de décrocher pour faire jouer ses partenaires, l’attaquant anglais peut permettre à son équipe de retrouver de l’efficacité au meilleur moment.

Les tendances des cotes : l’Angleterre grande favorite

Issue Cote Victoire du Panama 18,00 Match nul 8,00 Victoire de l’Angleterre 1,18

Les bookmakers donnent très largement l’avantage à l’Angleterre, créditée de 82 % de chances de victoire d’après les probabilités issues des cotes. Le Panama, lui, apparaît comme un très gros outsider, avec seulement 5 % de chances de créer l’exploit.

Nos pronostics pour Panama – Angleterre

Victoire de l’Angleterre : Les Three Lions restent largement supérieurs sur le papier et ont besoin de se rassurer après leur nul face au Ghana. Face à une équipe panaméenne en grande difficulté, l’Angleterre devrait logiquement faire la différence.

L’Angleterre gagne sans encaisser : Le Panama n’a pas encore marqué dans ce Mondial, tandis que les Anglais auront à cœur de maîtriser leur sujet avant les 16es de finale. Un succès sérieux et propre des Three Lions semble assez probable.

Score possible

0-3 pour l’Angleterre : Le Panama risque de passer une grande partie du match à défendre, mais la qualité offensive anglaise devrait finir par faire la différence. Après leur prestation frustrante contre le Ghana, les Three Lions ont l’occasion idéale de remettre les pendules à l’heure avant la phase finale.